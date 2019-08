V Ljubljani odprli Prekmurski trg

Po oceni Milana Kučana je Prekmurje z letošnjim obeleževanjem okrogle obletnice vse leto vstopilo v zavest Slovencev močneje kot kdaj koli v teh minulih sto letih. "Zbudilo je zanimanje za svojo posebno kulturo, jezik, zgodovino, za trdo življenje na prekmurski zemlji in za svojo posebno pot v skupno slovensko domovino," je ocenil v nagovoru pred polnim trgom. Ta se nahaja v križišču Poljanske ceste, Poljanskega nasipa in Rozmanove ulice.

Ob tem je spomnil na številne osebnosti, ki so po njegovih besedah vsaka po svoje in ob svojem času prispevale, da se je slovenstvo v svetu med Muro in Rabo ohranjalo.

"Vsa ta prizadevanja in napori ne bi premogli potrebne moči za to, da se meja premakne severno od Mure, če se med nami Prekmurci že davno pred temi dogodki ne bi ohranjalo in krepilo zavedanje o narodni, kulturni in jezikovni pripadnosti slovenstvu," je poudaril Kučan, ki se je rodil v Prekmurju.

Čas po prvi svetovni vojni je po njegovih besedah "rodil ljudi, ki so prepoznali moč nacionalnega tlenja in pomagali, da se je razžarel v plamen zahteve po združitvi vseh Slovencev". Kot je dejal, bi se brez njih zgodovina sveta med Muro in Rabo zelo verjetno pisala drugače.