V Ljubljani odprli tri prenovljene enote vrtcev

Kot pojasnjujejo na Molu, je projekt prenove in energetske sanacije vrtca Trnovo stal 3.607.900 evrov. Projekt prenove, dozidave večnamenskega prostora, obnove kuhinje in izvedbe energetske sanacije enote Rožna dolina je znašal 3.402.144 evrov. Celovita prenova objekta enote Sapramiška z ureditvijo prostorov pralnice, kuhinje in uprave pa je stala 2.798.764 evrov.

Ob tem so na občini poudarili, da so po letu 2006 v vrtcih zamenjali vse azbestne strehe, statično in energetsko sanirali stavbe, obnovili igrišča, igralnice za otroke in zgradili nove večnamenske prostore za sproščeno in varno igro otrok.

"Odprli smo 107 novih oddelkov in do leta 2018, ko je bilo v vrtce vpisanih največ otrok (13.582), omogočili vstop v vrtec za dodatnih 3.028 otrok," so še sporočili z občine.