Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

V Ljubljani odslej dražje parkiranje, ponoči nič več brezplačno

Ljubljana, 12. 01. 2026 06.00 pred 49 minutami 3 min branja 0

Avtor:
Ne.M. STA
Parkiranje v BS3

V Ljubljani so v veljavi višje cene parkiranja. Na območju časovno omejenega parkiranja v coni 1 cena parkiranja odslej znaša 1,7 evra na uro, v coni 2 en evro, v coni 3 pa 0,7 evra. Med 22. in 6. uro je v vseh conah v veljavi tudi nočna tarifa, in sicer dva evra na noč.

Z današnjim dnem je parkiranje plačljivo tudi na javnih parkirnih površinah na območju Štepanjskega naselja in naselja Galjevica 2 ob dolenjski železnici.
Z današnjim dnem je parkiranje plačljivo tudi na javnih parkirnih površinah na območju Štepanjskega naselja in naselja Galjevica 2 ob dolenjski železnici.
FOTO: Luka Kotnik

Zvišala se je tudi cena dnevnega parkiranja v primeru neplačila parkirnine na 30 evrov za osebni avtomobil, 80 evrov za bivalno vozilo in 160 evrov za avtobus.

Od danes veljajo tudi višje cene parkiranja na parkiriščih za osebna in bivalna vozila, in sicer v tarifnem razredu P-1 1,5 evra na uro, v tarifnem razredu P-2 pa en evro na uro. Nočna tarifa na teh parkiriščih je po novem štiri evre na noč. Veljajo tudi višje cene mesečne in letne parkirnine za abonente na teh parkiriščih.

Ceno parkiranja na parkiriščih P+R so uskladili s ceno dnevne vozovnice za mestni linijski prevoz potnikov in znaša 1,5 evra.

Višja cena parkiranja od danes velja tudi v parkirnih hišah Kongresni trg, Kozolec, Rog in Ilirija, in sicer dva evra na uro za prve tri ure in tri evre na uro nad tremi urami. V parkirni hiši ŠRC Stožice parkirnina znaša 1,5 evra na uro. V teh parkirnih hišah nočna tarifa znaša štiri evre na noč.

Cena za izgubljen parkirni listek od danes znaša 20 evrov.

Ljubljanska občina je na nekaterih parkiriščih, med drugim na parkiriščih Bežigrad pri Gospodarskem razstavišču, na Trgu mladinskih delovnih brigad, na Trgu prekomorskih brigad, Tivoli I in II ter na Žalah spremenila termine, v katerih veljata dnevna oz. nočna tarifa. Dnevna tarifa velja med 6. in 22. uro, nočna pa v vmesnem času. Na parkiriščih Tivoli I in II so podaljšali obratovalni čas, v katerem se plačuje parkirnina, tudi na soboto in nedeljo.

Parkirnino po novem obračunavajo tudi na parkiriščih Kopališče Vevče, Kopališče Kodeljevo, Pokopališče Dravlje, Zaloška cesta, IC Stegne, Fajfarjeva ulica in Zdravstveni dom Polje.

Z današnjim dnem je parkiranje plačljivo tudi na javnih parkirnih površinah na območju Štepanjskega naselja in naselja Galjevica 2 ob dolenjski železnici. Do danes so imeli stanovalci obeh delov Ljubljane možnost pridobitve brezplačne parkirne dovolilnice. Do minulega ponedeljka so jih po pojasnilih pristojnih na zadnji novinarski konferenci župana Zorana Jankovića za Štepanjsko naselje podelili 1545, za Galjevico 2 pa 118. Brezplačna dovolilnica bo veljala do konca junija, nato bodo plačljive skladno s cenikom za različne cone glavnega mesta.

Janković je stanovalce pozval, da si dovolilnice pridobijo. Po njegovi oceni bo po novem plačljivem režimu na območju za okoli četrtino več razpoložljivih parkirnih mest za stanovalce, ki jim danes mesta zasedajo dnevni migranti in drugi.

Bodo pa z današnjim dnem redarji na območju začeli izvajati nadzor ter tiste brez parkirnih listkov in dovolilnic opozarjati oz. kaznovati. V zemljišča, ki jih je sodišče prisodilo stanovalcem, ne bodo posegali, v vsakem primeru pa po županovih besedah ne bodo tolerirali parkiranja na dovoznih in intervencijskih poteh, površinah za pešce in kolesarje ter zelenicah. V naslednjih dneh je Janković napovedal tudi pogovore s prebivalci območja na temo nove ureditve parkiranja.

parkiranje ljubljana cene

Policija poostreno nadzira uporabo mobilnih telefonov na cestah

Možno je vlaganje kandidatur za parlamentarne volitve

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Prvič rodila pri 74 letih
Po ločitvi: 5 ključnih nasvetov za srečnega otroka
Po ločitvi: 5 ključnih nasvetov za srečnega otroka
Prepoznajte znake, da vaš otrok ne je dovolj
Prepoznajte znake, da vaš otrok ne je dovolj
Zakaj otroci lažejo in kako se starši učinkovito odzovejo
Zakaj otroci lažejo in kako se starši učinkovito odzovejo
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka v maju pričakuje dojenčka
Dnevni horoskop: Škorpijone čaka novo poglavje, raki so hvaležni
Dnevni horoskop: Škorpijone čaka novo poglavje, raki so hvaležni
Trendi kavbojk, ki jih bomo nosile v letu 2026
Trendi kavbojk, ki jih bomo nosile v letu 2026
Razpad zveze po dveh letih razmerja
Razpad zveze po dveh letih razmerja
vizita
Portal
Zaradi tega ste januarja bolj utrujeni kot ostale mesece
Kaj resnično podaljšuje življenje in kako lahko vplivamo nanj
Kaj resnično podaljšuje življenje in kako lahko vplivamo nanj
Pridobivanje telesne teže v menopavzi se začne prej, kot si večina žensk misli
Pridobivanje telesne teže v menopavzi se začne prej, kot si večina žensk misli
Najmlajša oseba z Alzheimerjevo boleznijo: primer, ki je pretresel znanstveno skupnost
Najmlajša oseba z Alzheimerjevo boleznijo: primer, ki je pretresel znanstveno skupnost
cekin
Portal
Branko Železnik: 'Slovenci imamo milijarde na računih.' Zakaj jih ne vlagamo?
Cena srebra ostaja nepredvidljiva: Goldman Sachs opozarja na ekstremna nihanja v letu 2026
Cena srebra ostaja nepredvidljiva: Goldman Sachs opozarja na ekstremna nihanja v letu 2026
Zakaj pozimi trošimo več?
Zakaj pozimi trošimo več?
Najbolj ugodne zimske destinacije za zimske radosti
Najbolj ugodne zimske destinacije za zimske radosti
moskisvet
Portal
Svet športa žaluje: Poslovil se je najbolj nori vratar
Ali kratke vožnje po mestu škodujejo motorju?
Ali kratke vožnje po mestu škodujejo motorju?
Sončna destinacija, ki jo morate obiskati to zimo
Sončna destinacija, ki jo morate obiskati to zimo
Saga v družini Beckham se nadaljuje
Saga v družini Beckham se nadaljuje
dominvrt
Portal
Topel črni odtenek Espresso Martini: barvni trend, ki bo prevzel interierje
Pasme psov, ki dobro prenašajo mraz, in tiste, ki ga ne najbolje
Pasme psov, ki dobro prenašajo mraz, in tiste, ki ga ne najbolje
Zato morate pulover občasno oprati s kisom
Zato morate pulover občasno oprati s kisom
Strokovnjaki razkrivajo: teh 7 stvari januarja vedno uredijo najprej
Strokovnjaki razkrivajo: teh 7 stvari januarja vedno uredijo najprej
okusno
Portal
Hitra sladica, ki ne pokvari prehranskih ciljev
Ideja za kosilo, ko vam hkrati pašejo testenine in nekaj na žlico
Ideja za kosilo, ko vam hkrati pašejo testenine in nekaj na žlico
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Napake, ki pokvarijo domačo juho – in kako jo narediti veliko bolj okusno
Napake, ki pokvarijo domačo juho – in kako jo narediti veliko bolj okusno
voyo
Portal
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445