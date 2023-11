V Ljubljani pester decembrski program, na ulicah 50 kilometrov svetlobnih skulptur

Tudi letos je avtor novoletne okrasitve Urban Modic s sodelavci, mesto pa bo krasilo več kot 50 kilometrov svetlobnih skulptur, lučnih girland in med 850 in 900 različnih svetlobnih teles. "Letos se okrasitev imenuje Oni smo mi in nosi izredno pomembno sporočilo, in sicer sporočilo medsebojnega spoštovanja. Osrednji element bo leteči krožnik na Prešernovem trgu, ki ponazarja miroljubno in spoštljivo srečevanje različnih kultur," je pojasnila Stušek.

V Ljubljani bo letos deset okrašenih smrek. Osrednja smreka na Prešernovem trgu že stoji in je visoka 20 metrov, okrašena bo s približno desetimi kilometri luči. Občini jo je podaril podaril meščan iz Most. Ulice bo krasilo tudi 89 zelenih dreves na Wolfovi, Čopovi, Stritarjevi, Trubarjevi, Bregu, Gallusovem nabrežju in Novem trgu, ta bodo po praznikih vrnili v naravo. Tako kot lani tudi letos meščane vabijo, da zelena drevesa okrasijo z novoletnimi okraski.

Program dopolnjujejo tudi jaslice iz slame s figurami v naravni velikosti, Miklavžev sejem in sprevod, praznični sejem z darilno in gostinsko ponudbo, praznična vasica na Novem trgu, čarobni gozd z ustvarjalnimi delavnicami za otroke, nastopi lajnarjev v Starem mestnem jedru, nastopi pevskih zborov ljubljanskih osnovnih šol pred mestno hišo, pet sprevodov dedka mraza, predstave uličnih gledališč.

Glasbeni program bo na petih prizoriščih

Ves december bodo na Pogačarjevem trgu koncerti popularne in narodnozabavne glasbe, med drugim bodo nastopili Challe Salle, Čuki, Kingston, Zvita Feltna in Modrijani. Na Novem trgu bodo med 16. in 25. decembrom med drugim nastopili Balladero, Generator in HELP! A Beatles Tribute.

Tradicionalni božični koncert bo 24. decembra na mestnem trgu, z gospel in božičnimi pesmimi bodo nastopili Oto Pestner in New Swing Quartet. Na Kongresnem trgu pa bodo med 26. decembrom in 1. januarjem koncerti izvajalcev in skupin Hamo & Tribute 2 Love, Big Foot Mama, Milica Todorović, Vlado Kreslin in Mali bogovi, Nina Badrić, Joker Out in Abba Mia.