V Ljubljani po novem več tisoč evrov vredni plavajoči hiški

Projekt oživitve ljubljanske Špice, ki se je začel z idejno zasnovo dveh plavajočih hišk lanskega marca, je zdaj realiziran. Gre za 214.000 evrov vredne hišice, ki plavajo na Ljubljanici in bodo ljudem nudile vse, kar lahko dobijo tudi v hotelu, pravi direktor ljubljanskih parkirišč in tržnic Andrej Orač.

"Spodaj je kopalni prostor, dnevna soba, spalnica, otroška soba in kopalnica. Na palubi pa so tudi jacuzzi, tenda in stoli. Torej je namenjen bivanju družine in uživanju v prelepi Ljubljani," je pojasnil Orač.

Z njimi bi radi Ljubljani in turistom ponudili nekaj drugačnega. Ljubljančani pa so v mnenjih razdeljeni. Medtem ko ena meščanka ne vidi smisla v plavajočih hiškah in opozori, da v Ljubljani ni niti dovolj stanovanj za mlade, drugi mimoidoči pohvali idejo in ljubljanski plavajoči hiški primerja z nizozemskimi. "Mislim, da bodo hiške kar uspešne. Ljudje se bodo lahko posončili, kaj pojedli in hkrati namočili noge," meni eden izmed mimoidočih.

Če ste se pripravljeni vsem na očem sončiti tudi vi, bosta dve hiški za turistični najem na voljo predvidoma od aprila dalje.

"Treba bo počakati še dve leti, da se bomo lahko kopali v Ljubljanici," je novembra lani zagotovil ljubljanski župan Zoran Janković. "Pred poletno sezono bova z direktorjem snage Krištofom Mlakarjem šla v čoln ter imela s sabo beton in vsak izpust v Ljubljanico zabetornirala, kar pomeni, da bo popolnoma čista."

In če bo trditev župana Jankovića držala, je ljubljanska riviera le še vprašanje časa.