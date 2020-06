V Ljubljani po podatkih policije okoli 5000 protestnikov, prijeli so jih sedem

V Ljubljani in nekaterih drugih slovenskih mestih so v petek znova potekali protesti, ki so bili že sedmi po vrsti. Protestniki, ki so tokrat sestopili s koles, so se začeli zbirati v okolici Prešernovega trga, nato pa so se nekaj po 19. uri pričeli v koloni pomikati proti Trgu republike. Tam se jih je po podatkih policije zbralo okoli 5000.

Policisti so na kraju dogodka opravljali naloge za varovanje državnega zbora, vzdrževali javni red in mir, zagotavljali varnost udeležencev protestnega shoda, urejali promet in izvajali nadzor nad upoštevanjem Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji. Udeležence javnega zbiranja so opozarjali, da upoštevajo ukrepe, določene z odlokom za preprečevanje in širjenje nalezljive bolezni. Dogodek je večinoma potekal mirno, so pa policisti zaprli več ulic v okolici, da bi zagotovili varnost, so sporočili s PU Ljubljana.

Okoli 20. ure je več protestnikov preskočilo varovalno ograjo, nekaj deset pa jo je pričelo podirati. Pri tem niso upoštevali ukazov policistov, da s kršitvijo prenehajo. Policisti so sedem oseb prijeli in jih pripeljali na policijsko postajo, vsem so izdali plačilne naloge zaradi kršitve 22. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru. Kasneje se nekaj deset protestnikov zbralo pred Policijsko postajo Ljubljana Center, kamor so policisti odpeljali prijete osebe. Zaradi varnosti prometa in protestnikov so policisti zaprli Trdinovo ulico.