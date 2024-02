V Ljubljani ponovno gostuje Gruzijski nacionalni balet Sukhishvili

Produkcija ART PARTNER bo 15. aprila v Ljubljano ponovno pripeljala plesni biser, Gruzijski nacionalni balet Sukhisvili. Gledalce po vsem svetu navdušujejo z dih jemajočimi akrobacijami in plesnimi elementi, ki povezujejo tradicionalno folklorno dediščino z akrobatsko eleganco in sodobno plesno tehniko ter postrežejo s plesno pripovedjo zgodb o junaštvu.

Od svoje ustanovitve leta 1945 je Gruzijski nacionalni balet Sukhishvili navduševal gledalce po vsem svetu s svojo inovativnostjo in posodabljanjem tradicionalnih gruzijskih plesov. Več kot 500 turnej in več kot deset tisoč predstav, ki si jih je ogledalo več kot 50 milijonov gledalcev, je dokaz, da gre za izjemno uspešen in priznan plesni ansambel.

VIDEO: https://youtu.be/kw5ZT7zwjmU

Plesalci pogosto nastopajo z meči, ščiti in drugim orožjem, njihovi gibi pa so visoko koreografirani, da pokažejo svojo spretnost, okretnost in moč. Uporaba mečev in drugega orožja v gruzijskem plesu ni namenjena poveličevanju nasilja, temveč poklonu bogati kulturni dediščini države in pogumu njenih ljudi, akrobatski elementi v gruzijskem plesu pa odražajo tudi fizične zahteve vojaškega urjenja in potrebo, da so bojevniki okretni in hitri na nogah. Akterji na odru izvajajo obrate, skoke in druge akrobatske podvige, pogosto z veliko hitrostjo in natančnostjo, da pokažejo svojo spretnost in telesno vzdržljivost.