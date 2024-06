V Ljubljani ponovno razstrelili bankomat, tokrat v Dravljah

Na PU Ljubljana so potrdili, da so bili okoli 3. ure zjutraj obveščeni o eksploziji na območju Šiške, natančneje v Dravljah. Neznani storilci so poškodovali bankomat, ki je bil nameščen na eni izmed trgovin. V dogodku je nastalo za nekaj tisoč evrov materialne škode tako na bankomatu kot na objektu. S kakšnim eksplozivnim sredstvom je bil bankomat poškodovan, policisti zaenkrat še niso ugotovili.