V Ljubljani poškodovali spomenik izbrisanim, popisali so ga z barvo

Soavtor spomenika Aleksander Vujović , ki je trenutno na strokovni rezidenci v Londonu, je za Dnevnik povedal, da ga dogajanje žalosti. "Spomenik smo načrtovali, ne samo kot kontemplativni prostor spomina in opomina, temveč tudi kot prostor vsakodnevne rabe in otroške igre. Da pa je postal 'pobarvanka' za prepričane odrasle, se mi zdi skrajno nesprejemljivo," je navedel.

Policisti so opravili ogled in zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Obeležje so v Parku izbrisanih na dvorišču nekdanje tovarne Rog, zdaj Centra Rog, odkrili oktobra 2023. Pod njega sta se poleg Vujovića podpisala še Vuk Ćosić in Irena Woelle.

Opominja na trpljenje, ki so ga prestali izbrisani. Zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva februarja 1992 je namreč skoraj 25.700 pripadnikov nekdanje SFRJ ostalo brez večine pravic, ki jih prinaša stalno prebivališče.