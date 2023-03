V Ljubljani se je odvilo prvo Evropsko gastronomsko tekmovanje za osebe s posebnimi potrebami. Od sladkega do slanega, od rib do testenin - svoj krožnik so morali tekmovalci pripraviti v desetih minutah. V društvu Downov sindrom opozarjajo, da ljudje s posebnimi potrebami niso dovolj vključeni v delovno okolje, zato so zanje taka tekmovanja priložnost, da se preizkusijo in izkažejo.