V Ljubljani pri Špici uredili dostop za suparje

Lesen pomol po načrtih projektanta Jurija Kobeta iz družbe Atelierarhitekti je dopolnil obstoječe vstopno-izstopno mesto na Ljubljanici, ki ga sicer uporabljajo plovila. Vrednost del, ki jih je izvedlo podjetje Metalia iz Trbovelj, je bila 9500 evrov, so sporočili z občine.

"Ljubljana na svojih prostranih zelenih površinah in razvejani mreži športne ter rekreacijske infrastrukture ponuja številne možnosti za razgibavanje. Športno dogajanje vseh vrst je pomemben del živahnega utripa našega mesta in v zadnjih letih je že tako široko paleto tovrstnih aktivnosti obogatilo tudi supanje,"so navedli.

Ljubljana je ena od redkih evropskih prestolnic, ki ponuja supanje v samem mestnem središču. To je svojevrstna turistična atrakcija, ki jo izpostavljajo tudi različni turistični vodiči in vodniki, so dodali na občini.