Kratek program se je začel z nastopom otroškega pevskega zbora Walfdorfske šole Ljubljana. Nato je zbrane na Prešernovem trgu nagovoril župan Zoran Janković in skupaj z zbranimi odšteval do prižiga luči, ki so ga pospremili navdušeni vzkliki zbrane množice.
"Lepe praznike in naj bo drugo leto boljše, kot je bilo letošnje. Dobrodošli v najlepšem mestu na svetu," je dejal Janković po tem, ko so zasvetile luči.
Že dopoldne je na različnih lokacijah prestolnice zaživel praznični sejem z darilno in gostinsko ponudbo. S prižigom praznične razsvetljave pa se začenja praznični program December v Ljubljani. Mestne ulice, trgi in nabrežja bodo osvetljeni z več kot 50 kilometri lučk in več kot 800 svetlobnih teles. Obiskovalce čakajo tudi praznične stojnice in pester spremljevalni program.
Svetlobno okrasitev mesta dopolnjuje deset prazničnih smrek. Osrednja na Prešernovem trgu je tja prispela iz ljubljanske Šiške, visoka je 25 metrov, težka šest ton in okrašena s približno desetimi kilometri luči. Poimenovali so jo Zvonka, po lastnici, ki je mestu podarila to smreko, je pojasnil župan.
Praznično kuliso ustvarja tudi 89 zelenih dreves, ki jih bodo po praznikih vrnili v naravo. Z ročno izdelanimi okraski iz pretežno odpadnih materialov jih bodo okrasili učenke in učenci ljubljanskih osnovnih šol, članice in člani dnevnih centrov aktivnosti za starejše ter oskrbovanke in oskrbovanci Zavoda za oskrbo na domu. Zelena drevesa na Stritarjevi in Čopovi ulici lahko z okraski, ki jih sami ne potrebujejo več, okrasijo tudi meščanke in meščani.
Naslov praznične okrasitve v Ljubljani je "Kaos. V redu.", saj se "v navideznem kaosu skrivajo red, vzorci in zakonitosti, ki jih lahko prepoznavamo povsod, v vesolju, naravi, umetnosti, arhitekturi in družbi", je pojasnila direktorica Turizma Ljubljana Petra Stušek. Za izvedbo praznične okrasitve in osvetlitve mesta je letos namenjenih 317.000 evrov brez DDV.
Prižig prazničnih luči tradicionalno velja za enega najbolj obiskanih dogodkov v Ljubljani, ki vsako leto privabi številne domače in tuje obiskovalce. Praznični december bodo v Ljubljani zaznamovali koncerti, kulturni dogodki in silvestrovanje na prostem.
Na silvestrovo pa bo tudi letos nebo nad prestolnico razsvetlil petminutni ognjemet.
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