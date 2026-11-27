Kratek program se je začel z nastopom otroškega pevskega zbora Walfdorfske šole Ljubljana. Nato je zbrane na Prešernovem trgu nagovoril župan Zoran Janković in skupaj z zbranimi odšteval do prižiga luči, ki so ga pospremili navdušeni vzkliki zbrane množice.

"Lepe praznike in naj bo drugo leto boljše, kot je bilo letošnje. Dobrodošli v najlepšem mestu na svetu," je dejal Janković po tem, ko so zasvetile luči.

Že dopoldne je na različnih lokacijah prestolnice zaživel praznični sejem z darilno in gostinsko ponudbo. S prižigom praznične razsvetljave pa se začenja praznični program December v Ljubljani. Mestne ulice, trgi in nabrežja bodo osvetljeni z več kot 50 kilometri lučk in več kot 800 svetlobnih teles. Obiskovalce čakajo tudi praznične stojnice in pester spremljevalni program.

Svetlobno okrasitev mesta dopolnjuje deset prazničnih smrek. Osrednja na Prešernovem trgu je tja prispela iz ljubljanske Šiške, visoka je 25 metrov, težka šest ton in okrašena s približno desetimi kilometri luči. Poimenovali so jo Zvonka, po lastnici, ki je mestu podarila to smreko, je pojasnil župan.