Protestniki grozijo z blokado prestolnice, opravičilo Jankovića še čakajo

Protestniki so se v času prometne konice zbrali pred srbskim veleposlaništvom, sprehodili se bodo po središču mesta. Zahtevajo dvoje, in sicer javno Jankovićevo opravičilo za pismo podpore Aleksandru Vučiću in da se do pisma podpore javno opredelijo vsi mestni svetniki in svetnice.

Ob 11.52 so študentje Akademije za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani (AGRFT) solidarnost s srbskimi kolegi najprej izrazili s 15-minutno tišino. Točno ob 11.52 se je namreč novembra lani v Novem Sadu zrušil nadstrešek na železniški postaji, 15 minut pa predstavlja minuto tišine za vsako žrtev.