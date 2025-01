V Ljubljani s februarjem dražje komunalne storitve

David Polutnik je na današnji redni novinarski konferenci ljubljanskega župana Zorana Jankovića povedal, da sta dvig cen na predlog Voke Snage soglasno potrdila nadzorni svet in svet ustanoviteljev. Cene se bodo zvišale zaradi dražjih delovne sile, materiala in energentov.

Dodal je, da je povprečna poraba vode na stanovanje v Ljubljani 13 kubičnih metrov, znesek na taki položnici pa se bo dvignil za 3,66 evra. "Glede pitne vode smo najcenejši v primerjavi z mestnimi občinami, pri smeteh pa še vedno ostajamo med najcenejšimi prevozniki oziroma podjetji, ki opravljamo to storitev," je poudaril.

Cene ravnanja s komunalnimi odpadki na položnicah se bodo sicer dvignile med 1,4 in 2,5 evra. Polutnik je opozoril, da je višji dvig cen ravnanja s komunalnimi odpadki izraz enormnega dviga cen prevzema in obdelave gorljivih frakcij, torej tistih, namenjenih za sežig. Te morajo plačevati, ker v Ljubljani ni sežigalnice in ker sežigalnic v Evropi primanjkuje.

Prevzem do 500 kilogramov nekomunalnih, torej gradbenih, odpadkov v Zbirnem centru Barje za občane ostaja brezplačen, spreminja pa se sprejem azbestnih odpadkov in izolacijskih materialov, ki jih ne bodo več sprejemali brezplačno. Sprejem gradbenih odpadkov za samostojne podjetnike in podjetja ostaja plačljiv.