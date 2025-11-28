Ljubljana dobila Božičnico

Tik pred prižigom lučk je na Prešernovem trgu nastopila otroška pevska skupina Waldorfske osnovne šole.

Ljubljanski župan Zoran Janković je nato nagovoril zbrano množico in dejal, da vstopamo v "mesec obdarovanja, ljubezni, razumevanja in topline".

Spomnil je, da je lani v prestolnici na prostem silvestrovalo 100.000 ljudi, zabeležili pa niso nobenega incidenta. "Naj bo tako tudi letos," je pozval Janković.

Ob tem je razkril ime letošnje smreke, ki krasi Prešernov trg in so jo pred dnevi pripeljali iz Medvod. Poimenovali so jo Božičnica, po letošnji obvezni božičnici.

Prižiga lučk v Ljubljani sta se udeležila tudi premier Robert Golob in njegova soproga Tina Gaber Golob.

Dopoldne so sicer v prestolnici že odprli sejem z darilno in gostinsko ponudbo.