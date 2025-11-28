Svetli način
Slovenija

Ljubljana dobila Božičnico

Ljubljana, 28. 11. 2025 16.20 | Posodobljeno pred 25 minutami

M.S. , STA
30

V prestolnici so prižgali letošnjo praznično osvetlitev. Lučke so v Ljubljani zagorele ob 17.15 na (pre)polnem Prešernovem trgu.

Tik pred prižigom lučk je na Prešernovem trgu nastopila otroška pevska skupina Waldorfske osnovne šole.

Ljubljanski župan Zoran Janković je nato nagovoril zbrano množico in dejal, da vstopamo v "mesec obdarovanja, ljubezni, razumevanja in topline".

Spomnil je, da je lani v prestolnici na prostem silvestrovalo 100.000 ljudi, zabeležili pa niso nobenega incidenta. "Naj bo tako tudi letos," je pozval Janković.

Ob tem je razkril ime letošnje smreke, ki krasi Prešernov trg in so jo pred dnevi pripeljali iz Medvod. Poimenovali so jo Božičnica, po letošnji obvezni božičnici. 

Prižiga lučk v Ljubljani sta se udeležila tudi premier Robert Golob in njegova soproga Tina Gaber Golob.

Dopoldne so sicer v prestolnici že odprli sejem z darilno in gostinsko ponudbo.

Lučke tudi drugod po Sloveniji

Praznične lučke so ob 16. uri zasvetile v Mozirskem gaju. Smreka, ki meri 39 metrov, je tako postala najvišje živo božično drevo v Evropi.

Praznične luči so ob 16. uri zasvetile tudi v Portorožu, kjer so odprli največje pokrito drsališče ob morju, pospremilo pa ga je tudi odprtje tradicionalnega božično-novoletnega sejma. V soboto bodo praznične luči in umetniške svetlobne instalacije ob 17.30 zasvetile še v Novi Gorici.

Od sobote pa bodo svetile praznične lučke tudi v Celju, ki se ponaša z mednarodnim nazivom evropsko božično mesto. Zaživel bo tudi program Praznično Celje 2025.

Prvi pa so praznične luči v četrtek prižgali v Mariboru, kjer so odprli Čarobno božično vas na Glavnem trgu in s tem začeli tradicionalni Čarobni Maribor.

KOMENTARJI (30)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
pager
28. 11. 2025 17.49
a golob šel k Merzu sam na fruštik in pokimat, da je popoldan že po Lj svetil
ODGOVORI
0 0
Svetec 2021
28. 11. 2025 17.44
+2
Pod Janševo vlado noben ni silvestroval na prostem 😂😂😂 gremo ga volit 👍👍👍👍
ODGOVORI
2 0
vrzwta1
28. 11. 2025 17.37
+7
Zoki nas resitelj vsemogočni hvala ti, kaj bi ljubljana brez srbske mafije....
ODGOVORI
7 0
Castrum
28. 11. 2025 17.34
-2
Poznam kar nekaj pokojnih someščanov, kateri so bili ortodoksni komunisti in popolni ateisti. Potem pa proti koncu, na hitro prejeli zakramente in imeli cerkven pogreb....sam povemmm
ODGOVORI
1 3
Podlesničar
28. 11. 2025 17.50
A Janša? aja, on je še živ... no, končal bo pa isto.
ODGOVORI
0 0
medŠihtom
28. 11. 2025 17.33
+1
spet komiji in ponosni nasledniki v akciji.
ODGOVORI
2 1
medvedJEkriv
28. 11. 2025 17.32
+5
Samo sprašujem, kje je zokijeva toplina, pa isto sekundo izbris!
ODGOVORI
5 0
but_the_ppl_are_retarded
28. 11. 2025 17.31
+2
A to gre že iz zamrznjenih sredstev RF?
ODGOVORI
3 1
2mt8
28. 11. 2025 17.31
+5
Ni več kredibilen, da nagovarja meščane...brez veze.
ODGOVORI
6 1
medvedJEkriv
28. 11. 2025 17.30
+4
eh, Zoran, ta tvoja toplina je........vsi vemo kaj.....
ODGOVORI
5 1
Castrum
28. 11. 2025 17.30
+4
Komentiranje pomembnih tem je onemogočeno. Ni kaj, to je uspeh te vlade..
ODGOVORI
5 1
komandos
28. 11. 2025 17.30
+4
Grgurovička bo že letos konec decembra PUSTA zakopavala z svojo komunistično SVOBODO de de a nje
ODGOVORI
5 1
Castrum
28. 11. 2025 17.30
+4
Komentiranje pomembnih tem je onemogočeno. Ni kaj, to je uspeh te vlade.
ODGOVORI
5 1
proofreader
28. 11. 2025 17.25
+7
Samo še Goloba in Zokija lahko hvalimo, vse ostalo je pod cenzuro.
ODGOVORI
8 1
galeon
28. 11. 2025 17.27
+3
Samo če zaznajo da kritiziramo takoj zablokirajo.
ODGOVORI
4 1
galeon
28. 11. 2025 17.19
+6
Zdaj bomo tukaj komentiral Ukrajinsko senco, avstrijsko blondinko, tistega brez nog ki prodaja pamet, ki je prej ni imel in vse podobno kar je zablokirano.
ODGOVORI
7 1
asdr
28. 11. 2025 17.16
+5
Aha evo jih. Ne rabino tole. Nismo vsi Južna in nimamo 509 mio eur. Vam jasno !!! Prej sem pisal vsi nismo Iza Logar. Ni več prva. Reveži sedijo revni v blok in žalostni. Črni petek ke vsak dan revežu. Ne samo danes. Da. Nove jarše. Hajdarpašič ne plača nič stojnico. Veš Zorane...
ODGOVORI
8 3
Infiltrator
28. 11. 2025 17.14
+5
Kaj bo to se polno volne .....
ODGOVORI
6 1
Buča hokaido
28. 11. 2025 17.09
+1
Kako ste nekateri zategnjeni. Mnogi si želimo malo sprostitve v prednovoletnem času, ne glede na politiko, vse vojne po svetu in da vsaj za trenutek pozabimo na težave.
ODGOVORI
8 7
Bomboklat
28. 11. 2025 17.11
+1
+
ODGOVORI
3 2
Duh8
28. 11. 2025 17.44
Imaš res pestro življenje, če ti tale pofl, ki je že 20 let isti polepša trenutke . Pozabiš na probleme,ko ti za sladko vodo in črviv kostanj spucajo tošl.
ODGOVORI
0 0
the kop
28. 11. 2025 17.04
+3
Kot levičar ki ne priznava izida rerfernduma mi je vseeno!
ODGOVORI
6 3
seter73
28. 11. 2025 17.03
+7
kozlavnk..praznicni cas je od 24.12.-1.1. to je to vse ostalo je komercialno napenjanje ljudi, dolgotrajno ustvarjanje tesnobe ranljivim in revnim, ter maltretiranje tistih ki bi radi delali in ustvarjali
ODGOVORI
9 2
mmblackbird
28. 11. 2025 17.14
+0
Kmalu bomo že avgusta lučke prižigali....hehehe
ODGOVORI
2 2
Free_Palestine
28. 11. 2025 17.02
+7
Čudi me, zakaj v trgovinah še ni mogoče kupiti čokoladnih velikonočnih zajčkov.
ODGOVORI
10 3
