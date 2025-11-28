Ljubljana dobila Božičnico

Tik pred prižigom lučk je na Prešernovem trgu nastopila otroška pevska skupina Waldorfske osnovne šole.
Ljubljanski župan Zoran Janković je nato nagovoril zbrano množico in dejal, da vstopamo v "mesec obdarovanja, ljubezni, razumevanja in topline".
Spomnil je, da je lani v prestolnici na prostem silvestrovalo 100.000 ljudi, zabeležili pa niso nobenega incidenta. "Naj bo tako tudi letos," je pozval Janković.
Ob tem je razkril ime letošnje smreke, ki krasi Prešernov trg in so jo pred dnevi pripeljali iz Medvod. Poimenovali so jo Božičnica, po letošnji obvezni božičnici.
Prižiga lučk v Ljubljani sta se udeležila tudi premier Robert Golob in njegova soproga Tina Gaber Golob.
Dopoldne so sicer v prestolnici že odprli sejem z darilno in gostinsko ponudbo.
- FOTO: Luka Kotnik
- FOTO: Luka Kotnik
- FOTO: Luka Kotnik
- FOTO: Luka Kotnik
- FOTO: Luka Kotnik
- FOTO: Luka Kotnik
- FOTO: Luka Kotnik
Lučke tudi drugod po Sloveniji
Praznične lučke so ob 16. uri zasvetile v Mozirskem gaju. Smreka, ki meri 39 metrov, je tako postala najvišje živo božično drevo v Evropi.
Praznične luči so ob 16. uri zasvetile tudi v Portorožu, kjer so odprli največje pokrito drsališče ob morju, pospremilo pa ga je tudi odprtje tradicionalnega božično-novoletnega sejma. V soboto bodo praznične luči in umetniške svetlobne instalacije ob 17.30 zasvetile še v Novi Gorici.
Od sobote pa bodo svetile praznične lučke tudi v Celju, ki se ponaša z mednarodnim nazivom evropsko božično mesto. Zaživel bo tudi program Praznično Celje 2025.
Prvi pa so praznične luči v četrtek prižgali v Mariboru, kjer so odprli Čarobno božično vas na Glavnem trgu in s tem začeli tradicionalni Čarobni Maribor.
