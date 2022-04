Gneča na upravnih enotah, v Ljubljani se na termin čaka več kot mesec dni

Med prvomajskimi počitnicami in pred začetkom poletne sezone, ko si mnogi privoščijo oddih v tujini, je tudi letos pričakovano na upravnih enotah nekaj več gneče. Nekateri so brez dogovorjenega termina nenapovedano preizkusili svojo srečo.

Velika večina se vseeno raje naroči, četudi to po odpravi epidemioloških ukrepov ni več obvezno. Predvsem zaradi sistema naročanja gneče pred upravnimi enotami ni več, a to ne pomeni, da na storitev ne boste čakali. Nasprotno. Čakalna doba v Ljubljani je kar 26 delovnih dni. "Vsi zdaj kar naenkrat ugotovimo, da je potrebno imeti dokumente, zato da bomo lahko odšli na morje ali pa kam drugam. Na dan sprejmemo približno 1200 ljudi za zamenjavo osebnih dokumentov, to je maksimalna številka, ki jo v tem trenutku lahko obvladujemo," pravi načelnik UE Ljubljana Bojan Babič.

Niso obremenjene vse upravne enote

Samo v letošnjem letu pa mora na območju ljubljanske upravne enote, opozarja načelnik, osebne dokumente zamenjati kar 136 tisoč ljudi. Te dni so čakalne vrste še nekoliko daljše, saj prenavljajo enoto na Tobačni, da bi lahko v prihodnje tam sprejeli več ljudi. Tudi zato Babič svetuje. "Obstajajo upravne enote, kjer ni take gneče in prideš prej na vrsto. Se pa je tako, kot sem povedal, potrebno usesti v avto in se nekam odpeljati, kar je pri nas včasih tudi težko."

Čakalne dobe na drugih upravnih enotah lahko sicer z le nekaj kliki preverite na spletu.