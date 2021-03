V Ljubljani se obeta podaljšanje plačevanja parkirnine zunaj mestnega središča

Ljubljanski oddelek za gospodarske dejavnosti in promet predlaga podaljšanje zaračunavanja parkirnine v drugi in tretji parkirni coni, torej na območjih s parkomati zunaj ožjega mestnega središča.

V obeh conah je parkiranje trenutno plačljivo od ponedeljka do petka od 7. do 17. ure. Na območju ožjega mestnega središča medtem že velja obvezna parkirnina do 19. ure.

Ob sobotah in nedeljah bi bilo parkiranje v coni dve in tri po predlogu občinskega oddelka še naprej brezplačno. Enaka bi ostala tudi višina parkirnine, in sicer v drugi coni 60 centov na uro, v tretji pa 40 centov na uro.

S podaljšanjem zaračunavanja parkirnine zunaj središča mesta občina zasleduje usmeritve Celostne prometne strategije, katere cilj je doseči zmanjšanje števila vozil na teh območjih, so zapisali v gradivu za ponedeljkovo sejo. Obenem so izpostavili ugovore stanovalcev, imetnikov dovolilnic za parkiranje, da so parkirna mesta zasedena in da težko najdejo prosto parkirno mesto.