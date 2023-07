V Ljubljani se začenja Evropska poletna šola logike, jezika in računalništva

Kot sta pojasnila vodja organizacijskega odbora ESSLLI 2023 Slavko Žitnik s FRI UL ter Špela Vintar s FF UL, je šola namenjena predvsem magistrskim in doktorskim študentom, mlajšim raziskovalcem pa tudi zaposlenim v visokotehnoloških podjetjih, ki se ukvarjajo z obdelavo naravnega jezika ali jezikoslovjem.

Dvotedenska poletna šola ima dolgo tradicijo, saj poteka že od leta 1989 vsakič v drugem evropskem mestu. Letošnjo poletno šolo organizirata Fakulteta za računalništvo in informatiko (FRI UL) in Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (FF UL), v sodelovanju s Slovenskim društvom za jezikovne tehnologije in Slovenskim društvom Informatika.

Letošnje izvedbe poletne šole se bo po navedbah Žitnika in Vintar udeležilo približno 450 udeležencev iz 37 držav. V obeh tednih bo 50 mednarodnih predavateljev iz 23 držav izvedlo 49 tedenskih tečajev, štiri delavnice ter štiri večerna plenarna predavanja pomembnih tujih in domačih raziskovalcev, ki so odprta širši javnosti.

Letošnje tematike poletne šole se osredotočajo na velike jezikovne modele, omejitve umetne inteligence in obdelave naravnega jezika ter semantiko in verjetnostne lastnosti jezikovnih tehnologij, kot sta na primer strojno prevajanje in prepoznavanje govora. Bolj teoretična skupina predavanj pa se osredotoča na logiko ter matematično modeliranje jezika.

Poletna šola se bo z otvoritveno slovesnostjo pričela danes ob 18.45, tri dni po koncu Evropske poletne šole umetne inteligence (ESSAI), ki je od 17. avgusta prav tako potekala na FRI UL. Obe šoli podpira Evropsko združenje za umetno inteligenco, ključna vsebinska razlika med njima pa je, da je ESSLLI usmerjen v ožje področje umetne inteligence, ki se ukvarja z obdelavo naravnega jezika, semantičnimi tehnologijami in jezikom, sta še povedala Žitnik in Vintar.

Častni nagovor na današnji otvoritvi bo imela državna sekretarka na ministrstvu za digitalno preobrazbo, ki vodi medresorsko skupino za jezikovne vire in tehnologije, Aida Kamišalić Latifić.