Slovenija

V Ljubljani shod v podporo Venezueli

Ljubljana, 08. 01. 2026 18.33 pred 1 uro 2 min branja 36

Avtor:
M.V.
Protest v podporo Venezueli

Študentsko društvo Iskra je organiziralo "shod v solidarnosti z venezuelskim ljudstvom in proti imperialističnemu napadu Združenih držav Amerike". Namen protesta je bil, tako Iskra, izkazati solidarnost z venezuelskim ljudstvom, ki ga je z bombardiranjem in ugrabitvijo predsednika Nicolasa Madura in njegove žene Cilie Flores napadla trenutna administracija Združenih držav Amerike.

Prijavljen shod se je pričel na ploščadi pred Moderno galerijo v Ljubljani in nadaljeval po Prešernovi ulici do ameriške ambasade. Po oceni policije se je zbralo od 100 do 150 ljudi.

V Iskri trdijo, da je bila Venezuela napadena zaradi svojega naftnega bogastva in ker poskuša uvesti socialistično družbeno ureditev. Ob tem so dodali, da nasprotujejo "krvavemu imperializmu pod pretvezo demokracije" in zahtevali izstop iz zveze Nato ter EU. Protestniki so se zbrali pred Moderno galerijo in se sprehodili po Prešernovi ulici do veleposlaništva ZDA. Nosili so transparente z napisi, kot so "roke stran od Venezuele" in "socialno varstvo, ne orožarstvo".

Govorniki iz študentskega društva Iskra, ki je organiziralo današnji shod, so operacijo ZDA v Venezueli označili za še en učbeniški primer ameriškega imperialističnega delovanja na globalnem jugu. Trdili so, da so ZDA Venezuelo ilegalno bombardirale in predsednika Madura ugrabile zaradi nafte in njegovega projekta izgradnje socializma. Bili so tudi kritični do evrobirokratov in evropskih voditeljev. Kot so poudarili, ti "govorijo o miru, hkrati pa brez sramu povečujejo vojaške proračune in polnijo žepe orožarski industriji". "Pod pretvezo varnosti potiskajo Evropo v oboroževanje, eskalacijo in normalizacijo konflikta kot stalnega stanja," so dodali. Slovenski vladi pa so očitali, da nas prepričuje, da je vlaganje v NATO in vojsko v našem interesu, dejansko pa vodi v vojne in "sodelovanje pri uničevanju drugih narodov".

V podporo Venezueli in proti ameriški intervenciji ter ugrabitvi predsednika Nicolasa Madura sicer potekajo protesti tudi v drugih evropskih državah ter tudi ZDA.

V sporočilu za javnost je Policija navedla, da bodo policisti zagotavljali varnost tako udeležencem, kot vsem ostalim mimoidočim državljanom. "V okviru varovanja bodo zagotavljali javni red, uresničevanje ustavno zagotovljenih pravic do svobode izražanja ter mirnega zbiranja, kot tudi skrbeli za varnost cestnega prometa. Vse udeležence shoda kot tudi naključne mimoidoče ob tem pozivamo, naj upoštevajo navodila rediteljev in policije. Enako vse pozivamo k medsebojnem spoštovanju, da se omogoči svobodno izražanje ter mirno zbiranje."

Voznike opozarjajo, da bo v času shoda spremenjen prometni režim na območju Prešernove ulice in naj se ravnajo skladno s postavljeno prometno signalizacijo in policiste, ki bodo skrbeli za pretočnost prometa.

KOMENTARJI36

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
lokson
08. 01. 2026 19.59
Obvezno za par let zapret FDV in filo faks, da ta mladina malce zadiha.
Odgovori
0 0
lokson
08. 01. 2026 19.55
Kako bi jaz to nagonu delat, nekaj družbi koristnega.
Odgovori
+3
3 0
Slovenska pomlad
08. 01. 2026 19.51
Res sem ponosen,da SDS podpira modrega in poštenega Trumpa pri kraji nafte.
Odgovori
-1
3 4
2mt8
08. 01. 2026 19.51
Ljubljana premore več Madurovih podpornikov kot 5 milijonski Caracas 🤣🤣🤣
Odgovori
+4
5 1
Hugh_Mungus
08. 01. 2026 19.55
Samo SDS zaplankanci lahko napišete nekaj tako neumnega. Ne gre se za to koga so ugrabili, ampak za drjstvo da si sploh dovolijo ugrabiti predsednika druge države in zganjati kolonializem.
Odgovori
-2
0 2
Castrum
08. 01. 2026 19.51
100 protestnikov? Torej , po primorsko - čo, ena klapa szi bifeja....
Odgovori
+2
3 1
Watch-Man X
08. 01. 2026 19.47
V srbiji so se protestniki drl na vlado da so ustasi nasprotniki pa da so sipci...🤣😭
Odgovori
+6
6 0
Watch-Man X
08. 01. 2026 19.48
Tam v srbski kranji je bila vojna med dvema srbskima kraljoma in oni so kar obema spomenik nastavili...tam ko se pa strelal so pa dal tablo ds je blo zborovanje koker da so prosvaljal 😂🤣😭😭😭
Odgovori
+4
4 0
Kviz
08. 01. 2026 19.45
"Peresni" vas bo udarilo po žepu in dobavnimi roki.
Odgovori
+4
4 0
Watch-Man X
08. 01. 2026 19.44
Zakaj se pa vam protestnikom gre da zmaga resnica in stevanovic?
Odgovori
+9
10 1
natas999
08. 01. 2026 19.44
hvala za take študente,jih ne rabimo
Odgovori
+9
10 1
Hugh_Mungus
08. 01. 2026 19.56
"študirajo naj višji sloji, mi bomo pa kmetje!"
Odgovori
0 0
Kviz
08. 01. 2026 19.42
Protestirajo ker se bo pralni prašek podražil.
Odgovori
+4
5 1
peresni
08. 01. 2026 19.39
Trumpova janšistična naci milica je v ZDA zopet sredi ulice noro ubila mamo treh otrok
Odgovori
-4
3 7
Raul
08. 01. 2026 19.38
Vsi tiste,ki protestirajo,dati lopato v roke in naj kidajo sneg,ker očitno nimajo drugega dela...kot,da podpirajo človeka,ki je veliko ljudi dal zapreti in pobiti in državo spravil v veliko revščino..
Odgovori
+6
8 2
Hugh_Mungus
08. 01. 2026 19.56
Nihče ne objokuje režima in predsednika, ampak protestirajo kolonializmu.
Odgovori
0 0
Andrej Lon?ar3
08. 01. 2026 19.37
Shod v podporo revščini in diktaturi...
Odgovori
+11
11 0
JApajaDAja
08. 01. 2026 19.49
to je njihov milje iz katerega so prilezli....
Odgovori
0 0
4 krat
08. 01. 2026 19.34
Za nafto se jim gre ali za nafto jim gre?
Odgovori
+3
5 2
razumi če lahko
08. 01. 2026 19.31
To je noro bi rekel Hugo !
Odgovori
+5
5 0
Jezna lepookica
08. 01. 2026 19.29
Po vsej Evropi bi morali biti množični protesti , zaradi EU, Ameriške ritoliznice in s tem propada EU.....EVROPA NI AMERIKA!!!
Odgovori
+0
7 7
anatomija
08. 01. 2026 19.49
to ti navijaj v tvoji ljubi Rusiji
Odgovori
+2
2 0
Gašper 94
08. 01. 2026 19.21
Haha samo opranci in komunisti protestirajo v podporo manduru. Njegovo ljudstvo plese v podporo ZDA. Torej oni podpirajo diktatorja? Ne pa volje ljudstva?
Odgovori
+19
20 1
Še89sekund
08. 01. 2026 19.19
Shod brezdelnežev ,sovražnikov dela !!!
Odgovori
+19
22 3
Valkidžija
08. 01. 2026 19.39
Ja res. Na vsaki pasji procesiji vedno ene in iste face večinoma prisesani na socialni sesek.
Odgovori
+7
9 2
Hugh_Mungus
08. 01. 2026 19.58
Tko kot Gargamel in njegovi podrepniki? Vaš veliki vodja nima enega samega dne delovne dobe, razen da se pase iz državnih jasli
Odgovori
0 0
vlahov
08. 01. 2026 19.13
V Venezueli je 550% inflacija ..... Otoci imajo oprane možgane .
Odgovori
+18
19 1
peresni
08. 01. 2026 19.40
Kot slovenski katoliški fanatiki?
Odgovori
-8
1 9
bibaleze
