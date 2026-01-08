V Ljubljani shod v podporo Venezueli

Prijavljen shod se je pričel na ploščadi pred Moderno galerijo v Ljubljani in nadaljeval po Prešernovi ulici do ameriške ambasade. Po oceni policije se je zbralo od 100 do 150 ljudi.

V Iskri trdijo, da je bila Venezuela napadena zaradi svojega naftnega bogastva in ker poskuša uvesti socialistično družbeno ureditev. Ob tem so dodali, da nasprotujejo "krvavemu imperializmu pod pretvezo demokracije" in zahtevali izstop iz zveze Nato ter EU. Protestniki so se zbrali pred Moderno galerijo in se sprehodili po Prešernovi ulici do veleposlaništva ZDA. Nosili so transparente z napisi, kot so "roke stran od Venezuele" in "socialno varstvo, ne orožarstvo".

Govorniki iz študentskega društva Iskra, ki je organiziralo današnji shod, so operacijo ZDA v Venezueli označili za še en učbeniški primer ameriškega imperialističnega delovanja na globalnem jugu. Trdili so, da so ZDA Venezuelo ilegalno bombardirale in predsednika Madura ugrabile zaradi nafte in njegovega projekta izgradnje socializma. Bili so tudi kritični do evrobirokratov in evropskih voditeljev. Kot so poudarili, ti "govorijo o miru, hkrati pa brez sramu povečujejo vojaške proračune in polnijo žepe orožarski industriji". "Pod pretvezo varnosti potiskajo Evropo v oboroževanje, eskalacijo in normalizacijo konflikta kot stalnega stanja," so dodali. Slovenski vladi pa so očitali, da nas prepričuje, da je vlaganje v NATO in vojsko v našem interesu, dejansko pa vodi v vojne in "sodelovanje pri uničevanju drugih narodov".

V podporo Venezueli in proti ameriški intervenciji ter ugrabitvi predsednika Nicolasa Madura sicer potekajo protesti tudi v drugih evropskih državah ter tudi ZDA.

V sporočilu za javnost je Policija navedla, da bodo policisti zagotavljali varnost tako udeležencem, kot vsem ostalim mimoidočim državljanom. "V okviru varovanja bodo zagotavljali javni red, uresničevanje ustavno zagotovljenih pravic do svobode izražanja ter mirnega zbiranja, kot tudi skrbeli za varnost cestnega prometa. Vse udeležence shoda kot tudi naključne mimoidoče ob tem pozivamo, naj upoštevajo navodila rediteljev in policije. Enako vse pozivamo k medsebojnem spoštovanju, da se omogoči svobodno izražanje ter mirno zbiranje."

Voznike opozarjajo, da bo v času shoda spremenjen prometni režim na območju Prešernove ulice in naj se ravnajo skladno s postavljeno prometno signalizacijo in policiste, ki bodo skrbeli za pretočnost prometa.