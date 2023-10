V Ljubljani napovedan shod za Palestino: Ustaviti je treba genocid

Na Trgu republike se bodo protestniki zbrali na shodu za Palestino. Na njem bodo politike pozvali, naj se aktivno zavzamejo za zaščito palestinskega prebivalstva in dostop do nujne humanitarne pomoči v Gazi. "Ustaviti je treba genocid, končati je treba apartheid," so pozvali v Gibanju za pravice Palestincev, ki shod tudi organizira.

V številnih evropskih državah vse od izbruha vojne na Bližnjem vzhodu potekajo protesti v podporo Palestincem

Shod v podporo Palestini je napovedan ob 17. uri. Organizatorji protestnega shoda, Gibanje za pravice Palestincev, so v vabilu opozorili, da je Gaza na robu izbrisa in pod nenehnim bombardiranjem. "Začela se je kopenska invazija, bliža se genocid. Izrael namenoma cilja domove, tržnice, šole, bolnišnice in ostalo civilno infrastrukturo, Palestince in Palestinke je javno označil za človeške živali," so zapisali.

Na družbenih medijih se sicer pojavljajo navedbe, da je shod namenjen izkazovanju podpore oboroženi organizaciji Hamas in antisemitizmu. Organizatorji so zato jasno sporočili: "Shod za Palestino ni namenjen izkazovanju podpore Hamasu in antisemitizmu. Vsaka človeška žrtev je preveč. Smo proti stopnjevanju nasilja in novim žrtvam, svoje nestrinjanje pa želimo javno izraziti na shodu." Opozarjajo na dejstvo, da je mednarodna skupnost tiho, medtem ko je bilo v Gazi od začetka vojne ubitih že več kot 3400 ljudi, od tega je najmanj tretjina otrok in mladoletnikov. "Številne države izraelske napade podpirajo in jih označujejo za pravico do samoobrambe. Pravico, ki je okupiranemu palestinskemu ljudstvu niso priznali nikoli," so izpostavili v Gibanju za pravice Palestincev.