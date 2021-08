V Ljubljani skoraj tri tedne zaprt del Aškerčeve ceste

Kot so navedli, bo obvoz urejen preko Tržaške, Bleiweisove, Šubičeve in Slovenske ceste ter preko Barjanske ceste, Ceste v Mestni log, Vipavske in Jadranske ulice.

Vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in opozarjajo, da so celovite informacije o mobilnosti in zaporah cest v Ljubljani na voljo na portalu aktualnih prometnih informacij PROMInfo. Poti po mestu je mogoče načrtovati tudi s pomočjo klepetalnega robota Ljubo iz Ljubljane, ki deluje znotraj Facebookove aplikacije Messenger, so sklenili.