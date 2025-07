V Ljubljani spet našli japonskega hrošča

UVHVVR bo v sodelovanju s strokovnimi službami na napadenem območju v občini Lukovica in napadenem območju v občini Ljubljana okrepila spremljanje prisotnosti japonskega hrošča s postavitvijo dodatnih feromonskih pasti in vizualnimi pregledi.

Napadeno območje obsega del območja občine Ljubljana, varovalni pas pa poleg dela občine Ljubljana zajema še dele občin Dobrova-Polhov Gradec, Brezovica in Ig.

"Z namenom preprečevanja širjenja je UVHVVR tudi za to območje ponovnih najdb določila razmejeno območje, ki vključuje napadeno območje in varovalni pas, kjer se bodo izvajali dodatni ukrepi," so sporočili z Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Japonskega htošča so našli v petih pasteh južno od avtocestnega počivališča Barje. Na tem mestu je bil ulovljen v past že v letu 2024, kamor je bil najverjetneje zanesen z vozilom z območja severne Italije, kjer je ta škodljivec razširjen.

"Uveden bo tudi ukrep masovnega lovljenja z gosto postavitvijo feromonskih vab okoli mest, kjer so bili najdeni hrošči. Namen ukrepa je v obdobju letenja uloviti čim večje število hroščev in preprečiti nadaljnje razmnoževanje," so še sporočili.

UVHVVR prebivalce poziva, naj bodo pozorni na morebitno prisotnost japonskega hrošča in na poškodbe rastlin, ki jih povzroča. Vsak sum naj z ustreznimi fotografijami sporočijo strokovnim službam ali neposredno UVHVVR.

Japonski hrošč izvira iz severovzhodne Azije, od koder je bil zanesen v Ameriko in Evropo. Razširjen je v Piemontu in Lombardiji v Italiji ter v kantonu Ticino v Švici, od tam pa se s pomočjo vozil, kot so kamioni, osebni avtomobili, vlaki ali letala, redno prenaša kot slepi potnik na druga območja.

Ko se vozilo ustavi, hrošči izletijo in poiščejo gostiteljske rastline v bližini. Posamezne hrošče so že večkrat našli v feromonskih pasteh tudi drugod po Italiji, v Švici in Nemčiji.

Škodljivec napada več kot 300 vrst gojenih in samoniklih rastlin. Hrošči objedajo liste, cvetove ali plodove vinske trte, koruze, češnje, breskve, nektarine, jablane, leske, aktinidije, fižola, soje, javorja, bresta, lipe, divjega kostanja in še številnih drugih rastlin. Ličinke se razvijajo v zemlji, kjer delajo škodo z objedanjem korenin travne ruše