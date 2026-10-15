V Ljubljani srečanje predsednikov: v središču mesta zapore

Danes bodo med 16. in 23. uro zaprte tudi Prešernova in Erjavčeva cesta ter Gregorčičeva ulica.

Od danes do predvidoma 10. ure v petek bo zaprt vozni pas na Slovenski cesti med Trdinovo ulico in Trgom OF v smeri Bežigrada. V tem času bo zaprta tudi Pražakova ulica na delu pri Slovenski cesti.

Srečanje Arraiolos se bo nocoj začelo s svečano večerjo v Kristalni dvorani predsedniške palače v Ljubljani. Predsedniki bodo nato v petek razpravljali na Brdu pri Kranju, srečanje se bo zaključilo popoldne z novinarsko konferenco slovenske predsednice.

Prihod so potrdili predsedniki Avstrije, Estonije, Grčije, Irske, Italije, Latvije, Madžarske, Malte, Nemčije, Poljske, Portugalske in Slovaške. Del skupine so še Bolgarija, Finska in Hrvaška, a so se njihovi voditelji zaradi drugih obveznosti opravičili.

V ospredju pogovorov bodo prihodnost Evrope in vprašanje, kako se lahko EU prilagodi novim razmeram, ne da bi pri tem izgubila temeljne vrednote in načela. Razpravljali bodo tudi o pomenu multilateralizma in ohranjanju učinkovitega mednarodnega sistema.

Nataša Pirc Musar bo danes na dvostranskem srečanju sprejela nemškega predsednika Frank-Walterja Steinmeierja, v petek pa irsko predsednico Catherine Connolly.

Skupina Arraiolos združuje predsednike evropskih držav z neizvršnimi pooblastili ter jim omogoča izmenjavo pogledov na ključna evropska in mednarodna vprašanja. Skupina se imenuje po mestu Arraiolos na Portugalskem, kjer je leta 2003 potekalo prvo srečanje. Slovenija letos dogodek gosti prvič.