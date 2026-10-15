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Slovenija

V Ljubljani srečanje predsednikov: v središču mesta zapore

Ljubljana, 15. 10. 2026 13.05 pred 1 uro 2 min branja 26

Avtor:
M.S. STA
Zapore cest

Zaradi srečanja predsednikov evropskih držav skupine Arraiolos, ki ga gosti predsednica države Nataša Pirc Musar, bodo do petka zaprte nekatere ceste v središču Ljubljane. V Slovenijo prihaja 12 predsednikov.

Od danes do predvidoma 10. ure v petek bo zaprt vozni pas na Slovenski cesti med Trdinovo ulico in Trgom OF v smeri Bežigrada. V tem času bo zaprta tudi Pražakova ulica na delu pri Slovenski cesti.

Danes bodo med 16. in 23. uro zaprte tudi Prešernova in Erjavčeva cesta ter Gregorčičeva ulica.

Mestni avtobusi bodo vozili po spremenjenih trasah:

Linije 2, 9 in 27: Trg OF – Tivolska cesta (nadomestno postajališče) – Gosposvetska cesta – Slovenska cesta

Linije 7, 8 in 60: Dunajska cesta – Tivolska cesta (nadomestno postajališče) – Celovška cesta

Linije 3G, 6, 6B, 11, 14, 18, 181, 19B in 191: Dunajska cesta – Tivolska cesta (nadomestno postajališče) – Gosposvetska cesta – Slovenska cesta

Linija 25: Trg OF – Tivolska cesta (nadomestno postajališče) – Celovška cesta

Liniji 13 in 20: Dunajska cesta – Tivolska cesta (nadomestno postajališče) – Gosposvetska cesta

Liniji 51 in 56: Trg OF – Tivolska (nadomestno postajališče) – Bleiweisova

Nadomestno postajališče na Tivolski cesti je v neposredni bližini bencinskega servisa Petrol.

Predsednica države Nataša Pirc Musar.
Predsednica države Nataša Pirc Musar.
FOTO: Luka Kotnik

Srečanje predsednikov

Srečanje Arraiolos se bo nocoj začelo s svečano večerjo v Kristalni dvorani predsedniške palače v Ljubljani. Predsedniki bodo nato v petek razpravljali na Brdu pri Kranju, srečanje se bo zaključilo popoldne z novinarsko konferenco slovenske predsednice.

Prihod so potrdili predsedniki Avstrije, Estonije, Grčije, Irske, Italije, Latvije, Madžarske, Malte, Nemčije, Poljske, Portugalske in Slovaške. Del skupine so še Bolgarija, Finska in Hrvaška, a so se njihovi voditelji zaradi drugih obveznosti opravičili.

V ospredju pogovorov bodo prihodnost Evrope in vprašanje, kako se lahko EU prilagodi novim razmeram, ne da bi pri tem izgubila temeljne vrednote in načela. Razpravljali bodo tudi o pomenu multilateralizma in ohranjanju učinkovitega mednarodnega sistema.

Nataša Pirc Musar bo danes na dvostranskem srečanju sprejela nemškega predsednika Frank-Walterja Steinmeierja, v petek pa irsko predsednico Catherine Connolly.

Skupina Arraiolos združuje predsednike evropskih držav z neizvršnimi pooblastili ter jim omogoča izmenjavo pogledov na ključna evropska in mednarodna vprašanja. Skupina se imenuje po mestu Arraiolos na Portugalskem, kjer je leta 2003 potekalo prvo srečanje. Slovenija letos dogodek gosti prvič.

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predsedniki arraiolos srečanje zapore cest ljubljana

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KOMENTARJI26

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dobrabejba35
15. 10. 2026 14.30
naj stojijo v koloni kot vsi ostali
Odgovori
+1
1 0
Tinika1
15. 10. 2026 14.29
hitr en krog z lučkami okol na kavico pa tk, pomembni binzisi. pa se mal zaletavat. topsič, mudel.
Odgovori
+1
1 0
Pamir
15. 10. 2026 14.21
Jajo že čaka v zasedi pred wc jem.
Odgovori
-1
2 3
Apolonia1
15. 10. 2026 14.29
Kdo je jajo pa zakaj gresta tja?
Odgovori
+0
1 1
Dr Dre
15. 10. 2026 14.15
Predvidevam, da bodi ti moralni voditelji, ki so zavezani pravnemu redu najostreje Pohvalili 🇮🇱 za dejanja v Gazi in 🇺🇲 in 🇮🇱 za dejanja proti Iranu.. 🇮🇱 si tako zasluži NOBELOVO NAGRADO ZA...
Odgovori
+0
1 1
Sandokkan
15. 10. 2026 14.20
7 oktober!
Odgovori
-2
0 2
0523
15. 10. 2026 14.05
Saj bo Jankovićić vse rešil
Odgovori
-3
0 3
tron3
15. 10. 2026 14.02
Kako je pela včasih Josipa Lisac, Magla svuda oko nas!!!!
Odgovori
-1
2 3
petb
15. 10. 2026 14.28
Zdaj pa pridejo še predsedniki.
Odgovori
-2
0 2
sioxxos
15. 10. 2026 14.01
Od vseh držav udeleženk več kot polovica ni priznala Palestino kot državo in samo ena je pristopila k tožbi Južnoafriške republike zoper Izrael. A boste levičarji demonstrirali in ali bo naša predsednica spet kaj stokala zoper ta dejstva? Levičarji ste groteskni ljudje.
Odgovori
+0
2 2
petb
15. 10. 2026 14.29
Desničarji pa kot Mijić.
Odgovori
0 0
Antena
15. 10. 2026 14.00
Nepotrebne zapore v Ljubljani. Na Brdu pa bi brez ene zapore potekalo mirno in varno. Ne mi moramo delati gužvo na gužvo
Odgovori
+3
7 4
Rookoko
15. 10. 2026 14.00
Spokajo naj na Brso pri Kranju!!! Tole prevec vpliva na dogajanje v mestu. Popolnoma brez obcutka
Odgovori
+4
7 3
Benjamin Tišler
15. 10. 2026 13.48
Biodizel iz konopje je edina možnost za obstoj Evrope. Če je prej ne uničijo obstoječi naftni dilerji, zlizani s politiko, ki pač vlečejo fiksne procente, in se jim "ne da razmišljat". Ker tega itak ne znajo..
Odgovori
-3
2 5
damy1972
15. 10. 2026 13.40
Gosti že Nataška, kdo pa tole vse plača?
Odgovori
+0
4 4
FejsBrukica
15. 10. 2026 13.42
Janez časti. Kot bone med covidom.
Odgovori
-2
4 6
sioxxos
15. 10. 2026 14.19
Vsi, ki delamo v gospodarstvu.
Odgovori
-1
1 2
petb
15. 10. 2026 14.30
A samo trenutno nisi v službi?
Odgovori
0 0
Oliguma
15. 10. 2026 13.38
O tem ni treba pisat..ceste so po vsej državi zaprte celo leto..kamorkoli greš ni 15 min.tekoče vožnje.
Odgovori
+5
7 2
Apolonia1
15. 10. 2026 14.30
res je
Odgovori
0 0
galyo77
15. 10. 2026 14.34
ni res
Odgovori
0 0
300 let do specialista
15. 10. 2026 13.36
"Temeljne vrednote in načela",...ko to slišim me prime na wc, te prazne parole, prežvečene floskule s katerimi mažejo oči ovcam.
Odgovori
+3
7 4
Blue Dream
15. 10. 2026 13.35
A na Brdu pa ni blo placa?
Odgovori
+4
7 3
Kimberley Echo
15. 10. 2026 13.24
Od 4 člankov v naslovnici, se tri ne da komentirati. Kakšna je to politika blokiranja mnenj?
Odgovori
+11
14 3
ChefUrinouMudonja
15. 10. 2026 13.30
Vse je odvisno od Vas in od urejene sebine..
Odgovori
-6
0 6
300 let do specialista
15. 10. 2026 13.36
To je grofovska demokracija prijatelj.
Odgovori
-1
2 3
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