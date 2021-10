V Ljubljani ta vikend lahko motena ali celo prekinjena oskrba s toploto

Zaradi posega pri gradnji plinsko-parne enote bo lahko ta konec tedna v Ljubljani, še posebej na območju Šentvida, Viča, severnega Bežigrada in Most, motena ali celo prekinjena oskrba s toploto, so sporočili iz Energetike Ljubljana. Poseg bo potekal od petka ponoči do nedelje zjutraj, so pojasnili in uporabnike prosili za razumevanje.

icon-expand V Ljubljani, še posebej na območju Šentvida, Viča, severnega Bežigrada in Most, bo konec tedna motena ali celo prekinjena oskrba s toploto. FOTO: Shutterstock Kot so sporočili iz podjetja, je ta faza gradnje žal nastopila zdaj, ko je že hladneje, vendar posega ni možno prilagajati dejanskim potrebam uporabnikov toplote. Zaradi zagona naprav bo v soboto med 18. in 22. uro tudi možnost povečanega hrupa v okolici enote Termoelektrarne-toplarne Ljubljana v Mostah. Navedena dela so po pojasnilih podjetja vezana na izvedbo trenutno največje energetsko-okoljske naložbe, zaradi katere bodo lahko iz Ljubljane že prihodnje leto umaknili večino premoga.