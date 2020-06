V Ljubljani trčila potniška vlaka, razen strojevodij na njima ni bilo drugih oseb

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da sta danes zjutraj, okoli pol osme ure, trčila potniška vlaka. Nesreča se je zgodila "na območju železniške postaje Ljubljana".

Na vlakih razen strojevodij k sreči ni bilo drugih oseb ali potnikov. "V dogodku po prvih podatkih policije ni nihče telesno poškodovan, nastala je večja materialna škoda," je sporočil predstavnik ljubljanske policije Tomaž Tomaževič. Vlaka, ki sta vozila v isti smeri proti Zalogu, sta trčila na križišču tirov, pri tem je eden izmed vlakov iztiril. Vzrok nesreče še ni znan. "Na kraju so pristojne službe, ki izvajajo aktivnosti s svojega področja. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil, o vseh ugotovitvah in okoliščinah pa bo obveščeno pristojno tožilstvo," je še povedal Tomaževič.