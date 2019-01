V Ljubljani ukradli večjo količino orožja, tudi vojaška bombometa

Konec tedna so v Ljubljani, v zasebni prodajalni orožja, ukradli več kot 50 kosov orožja, tudi večje število polavtomatskih pištol. Ukradene so bile tudi polavtomatske in repetirne puške in, kar je skrb vzbujajoče, tudi vojaška bombometa. Ta model bombometa uporabljajo številne oborožene sile po svetu in jih izdelujejo v Avstriji.