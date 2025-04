V Ljubljani odstranili več kot 500 nelegalnih oglasnih objektov

Po navedbah vodje inšpektorata Mestne občine Ljubljana (Mol) Luke Jukiča, ki je na redni novinarski konferenci župana Zorana Jankovića predstavil rezultate akcije odstranjevanja nelegalnih oglasnih objektov, so doslej obravnavali 2417 objektov za oglaševanje. Odstranili so jih 586, za 608 objektov so ugotovili, da so postavljeni legalno, za preostalih 1223 pa postopki še tečejo. Od tega so v letu 2023 odstranili 331 objektov, lani 183, letos pa 72 objektov.

Marca letos so začeli akcijo odstranitve nelegalnih objektov nad cestiščem občinskih cest, in sicer so začeli na Tržaški cesti, kjer so odstranili 24 velikih oglasnih tabel, je navedel Jukič. Po njegovih besedah so bili nekateri objekti v zelo slabem stanju, bili so pritrjeni na preperel les in so predstavljali nevarnost za pešce na pločniku.

Kot je pojasnil Jukič, za vsak objekt ugotavljajo, kdo ga je postavil, čas postavitve in skladnost s predpisi. "Žal večina oglaševalcev na različne načine postopke zavlačuje, med drugim tudi z ustanovitvijo družb v tujini, z raznimi fiktivnimi pogodbami, s katerimi prenašajo oglase med seboj," je dodal. Jukič je lastnike objektov pozval, da te objekte sami odstranijo in si tako znižajo stroške odstranitve, obenem pa s tem prispevajo k varnosti meščanov in obiskovalcev.