Slovenija

V Ljubljani v mesecu dni le 50 ur sončnega vremena

Ljubljana, 16. 12. 2025 10.58 pred 58 minutami 3 min branja 58

Avtor:
M.S.
Megla v Ljubljani

Zdi se, kot da v Ljubljani ni jutra, ko bi se prebivalci prebudili v sončno vreme. Dan se velikokrat začne z gosto meglo, ki pa se včasih ne razkadi do popoldneva. Po podatkih Arsa smo v prestolnici med 15. novembrom in 15. decembrom zabeležili le 50 ur sonca. A oba meseca v primerjavi s prejšnjimi leti bistveno ne izstopata.

Trdovratna inverzna plast vztraja še naprej v večjem delu Slovenije, poroča Meteoinfo Slovenija. Danes bo večinoma oblačno, ponoči pa bo v jugozahodni Sloveniji začelo rahlo deževati. Proti jutru se bodo padavine razširile nad osrednje in južne kraje.

Megla je danes zjutraj še vztrajala, a se bo čez dan zaradi vlažnega jugozahodnika v višinah in oblačnosti razbila. Se pa lahko ponovno pojavi že naslednjo noč, nato pa spet od četrtka naprej, pravijo na Arsu.

Po podatkih Agencije za okolje smo v obdobju med 15. novembrom in 15. decembrom v Ljubljani zabeležili 18 dni, ko je sonce sijalo vsaj nekaj minut, in pet dni, ko je sijalo vsaj polovico dneva. Skupno smo imeli v tem obdobju 50 ur sončnega vremena.

November je bil z 88 urami sonca sorazmerno osončen. Za primerjavo: v letih 2021 in 2022 smo imeli 48 ur sonca, leta 2023 94 ur, leta 2015 pa celo 128 ur. Letošnji december je za zdaj povprečen; zabeležili smo 17 ur sonca.

Kot so pojasnili na Arsu, smo v obdobju med 1. in 15. decembrom 2016 imeli 59 sončnih ur, v naslednjih treh letih med 22 in 38 ur, nato pa štiri leta zapored le od ene do 10 ur. Leta 2020 smo denimo zabeležili le eno uro sonca.

Megla je zimska stalnica v ljubljanski kotlini.
Megla je zimska stalnica v ljubljanski kotlini.
FOTO: Bobo

Zanimalo nas je tudi, kako megla vpliva na kakovost zraka v mestu. "Temperaturni obrat onemogoča redčenje izpustov višje v atmosfero in zato je kakovost zraka slabša. Prisotnost megle prispeva k odstranjevanju delcev iz ozračja (t. i. izpiranju), zato so ob pojavu megle koncentracije delcev pogosto nižje od pričakovanih,", so še zapisali na Arsu.

Zelo onesnažen zrak so sicer na agenciji zaznali v nedeljo, ko je v skladišču Spara na Letališki cesti zagorelo. Višje ravni delcev so zabeležili na območju Fužin, Štepanjskega naselja, Kodeljevega in Most.

Preberi še Zaradi požara je bil v Ljubljani močno onesnažen zrak

Zakaj nastane megla?

Po besedah našega hišnega prognostika Roka Nosana se megla po nižinah zadržuje zaradi zelo stabilnih vremenskih razmer, značilnih za pozno jesen in zimo. Ponoči se zrak pri tleh hitro ohlaja, ker je hladen zrak težji, pa se steka v nižine in tam obstane. Doline in kotline pri tem delujejo kot naravne posode, iz katerih hladen zrak nima kam odteči, ponazori Nosan. 

"Ko se nad hladnim zrakom vzpostavi toplejša plast, nastane temperaturni obrat, ki deluje kot pokrovka in preprečuje navpično mešanje zraka. To pomeni, da hladen zrak skupaj z visoko zračno vlago ostane ujet pri tleh, kar ustvarja ugodne razmere za nastanek megle," pojasni. 

Ker v zadnjih tednih prevladuje visok zračni tlak, je vetra zelo malo, decembrsko sonce pa je šibko in nizko nad obzorjem, zato nima dovolj moči, da bi segrelo površje. Posledično hladen in vlažen zrak po nižinah v tem delu leta pogosto vztraja več dni ali celo tednov zapored, dodaja Nosan. 

Kakšni so obeti?

V naslednjih dneh sonca ni na vidiku, saj se bo nadaljevalo oblačno, po nižinah pa tudi megleno vreme. 

"Do spremembe najpogosteje pride ob prehodu izrazitejše vremenske fronte, ko se okrepi veter, ki spiha hladen zrak z dolin in kotlin. To sicer pomeni konec megle, vendar ne nujno tudi prihod sonca, saj meglo pogosto nadomesti oblačnost, ki prekrije tudi višjeležeče kraje. Zato so v zimskem času nižine pogosto brez sonca tako ob stabilnem vremenu kot tudi ob prehodih front," še pove Nosan. 

Pravo sončno vreme po nižinah nastopi šele, ko se s severa spusti občutno hladnejša in bolj suha polarna zračna masa. Trenutni izračuni meteoroloških modelov kažejo, da se bo to zgodilo v zadnjem tednu decembra.

Meteorološki modeli ob tem namigujejo na postopno ohladitev okoli božiča. Posledično bi lahko ob ugodnih postavitvah zračnih mas dobili nekaj padavin, mogoče tudi v obliki snega.

megla ljubljana arso

Pekarna zgorela v celoti, vsi izdelki na policah varni

KOMENTARJI58

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
titomeni
16. 12. 2025 11.58
Najlepse mesto pa to😃😃
Odgovori
0 0
nemski_ovcar
16. 12. 2025 11.58
Danes je pesem prelepa si crvena ljubljana-drekovod
Odgovori
0 0
nemski_ovcar
16. 12. 2025 11.57
Bila he lepa slovenska pesem...prelepa si bela Lubljana....
Odgovori
0 0
Teleport
16. 12. 2025 11.54
Važno da jim sveti rdeča zvezda
Odgovori
+1
1 0
Cogo
16. 12. 2025 11.54
poznam ene par kljukcev, ki imajo v LJ sončne elektrarne🤣🤣🤣🤣🤣
Odgovori
+0
1 1
ptuj.si
16. 12. 2025 11.57
In? Saj so si poleti naredili viške, če sedaj dela sončna ali pa ne imajo plus.
Odgovori
0 0
vlahov
16. 12. 2025 11.53
Zato nujno rabimo kitajske panele za elektriko.
Odgovori
+1
1 0
PoldeVeliki
16. 12. 2025 11.51
Za Golobiste ga je dovolj.
Odgovori
+2
3 1
Heprk
16. 12. 2025 11.51
Iz vzhoda ko se pripeljes skozi trojanske tunele se zacne megla. In tako od novembra do marca.
Odgovori
+2
2 0
Vselepo
16. 12. 2025 11.48
Po novem letu gre stajerski del Slovenije z pomurjem v akcijo za prikljucitev Avstriji.....
Odgovori
+1
2 1
Teleport
16. 12. 2025 11.53
Povabite se gorenjce
Odgovori
0 0
bb5a
16. 12. 2025 11.47
V ljubljani je tok enih mešalcev megle: parlament, ministrstva, državne inštitucije, nevladne inštitucije... da pač rabjo velik megle, če ne nimajo kej delat...
Odgovori
+2
4 2
Vselepo
16. 12. 2025 11.47
Kako je to mozno, a ne deluje Golobov super racunalnik za uravnavanje vremena, vse je utihnilo, golob se je nehal hvalit za ta racunalnik.......
Odgovori
+1
3 2
Wolfman
16. 12. 2025 11.46
Kotel smrti ter hudih dihalnih problemov, vendar v Zokijevi čisti Ljubljani to ni možno!
Odgovori
-1
0 1
13julij
16. 12. 2025 11.46
Bemti, to je sigurno Zoranovo maslo da je tako megleno.
Odgovori
0 0
vrtnar _
16. 12. 2025 11.45
Janković ima pa res vse pod kontrolo
Odgovori
+2
3 1
victini
16. 12. 2025 11.45
Ljubljana je najjaca
Odgovori
+3
3 0
Bartoreli77
16. 12. 2025 11.43
Točno 50 preveč.
Odgovori
+1
2 1
Quercus
16. 12. 2025 11.43
Mi gre res že na živce to zaklepanje tem sredi pisanja in brez vnaprejšnjega opozarila! Se mi je že prevečkrat zgodilo, da pri neki temi napišem kar dolg zapis, pa se medtem, ko pišem, tema zakleni in je šlo pisanje v nič. Oprostite, ampak tako se to ne dela z uporabniki vaše spletne strani! Naj se vnaprej izda opozorilo, da se bo določena tema zaklenila čez toliko in toliko časa, če že.
Odgovori
+1
1 0
Vakalunga
16. 12. 2025 11.41
Nujno potrebujejo sežigalnico, da se NE kvaliteta zraka izboljša..
Odgovori
+2
3 1
ameba_sapiens
16. 12. 2025 11.36
Če že ni snega, naj bo vsaj megla, da je pozimi vsaj malo belo, ne pa vse samo rjavo blatno.
Odgovori
+3
3 0
PSIHOTERAPEVT
16. 12. 2025 11.35
V Mariboru so stanovanja cenej, vsak dan sonce in Avstrija je blizu.. win, win, win. Uhhhhh kaksna sreca, da smo se pravi cas pobasali kovcke, srecno
Odgovori
+5
5 0
medŠihtom
16. 12. 2025 11.44
to se pa zelo strinjam. samo malo dovga je do umaga ko se greš namočit.
Odgovori
0 0
PSIHOTERAPEVT
16. 12. 2025 11.57
Predno smo se selili smo seveda dali vse na tehtnico, med drugimi prednostmi je bilo pri vrhu, redno sonce in 2x na leto Krk Malinska, se bomo ze peljali tisto dobro uro dlje tudi ce so tri :P. Nic, ampak resnicno nic, ne bomo po gresali iz Ljubljane. malo nostalgije je in bo ostala je pa bil to definitivno zadnji vlak za premik, cene gredo gor tudi tukaj ;)
Odgovori
0 0
