V Ljubljani v mesecu dni le 50 ur sončnega vremena

Trdovratna inverzna plast vztraja še naprej v večjem delu Slovenije, poroča Meteoinfo Slovenija. Danes bo večinoma oblačno, ponoči pa bo v jugozahodni Sloveniji začelo rahlo deževati. Proti jutru se bodo padavine razširile nad osrednje in južne kraje.

Megla je danes zjutraj še vztrajala, a se bo čez dan zaradi vlažnega jugozahodnika v višinah in oblačnosti razbila. Se pa lahko ponovno pojavi že naslednjo noč, nato pa spet od četrtka naprej, pravijo na Arsu.

Po podatkih Agencije za okolje smo v obdobju med 15. novembrom in 15. decembrom v Ljubljani zabeležili 18 dni, ko je sonce sijalo vsaj nekaj minut, in pet dni, ko je sijalo vsaj polovico dneva. Skupno smo imeli v tem obdobju 50 ur sončnega vremena.

November je bil z 88 urami sonca sorazmerno osončen. Za primerjavo: v letih 2021 in 2022 smo imeli 48 ur sonca, leta 2023 94 ur, leta 2015 pa celo 128 ur. Letošnji december je za zdaj povprečen; zabeležili smo 17 ur sonca.

Kot so pojasnili na Arsu, smo v obdobju med 1. in 15. decembrom 2016 imeli 59 sončnih ur, v naslednjih treh letih med 22 in 38 ur, nato pa štiri leta zapored le od ene do 10 ur. Leta 2020 smo denimo zabeležili le eno uro sonca.