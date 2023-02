V Ljubljani vrata odpira sedma ambulanta za paciente brez zdravnika

V okviru ZD Ljubljana se v torek odpira sedma ambulanta za paciente brez izbranega osebnega zdravnika, in sicer v ZD Polje. Po dve ambulanti tako delujeta v ZD Rudnik in ZD Šiška, ena v ZD Bežigrad ter sedaj še druga v ZD Polje, so sporočili.

Kot dodajajo, bodo število ambulant še povečevali, če jim bo kadrovsko to uspelo: "V začetku leta smo na ministrstvo za zdravje podali pobudo, da bi v ambulantah za neopredeljene zavarovane osebe lahko delali tudi upokojeni zdravniki, mlajši specializanti, sobni zdravniki, zdravniki, zaposleni na ZZZS in ZPIZ, in zdravniki iz drugih krajev. Na ta način bi lahko v okviru ZD Ljubljana odprli še več ambulant in tako zagotovili opredelitev več pacientom, ki so trenutno brez osebnega zdravnika."

Kot so sporočili, bo ordinacijski čas ambulante v torek od 15. ure do 19. ure, v sredo od 7. do 11. ure in 14.30 do 18.30 ure, v četrtek od 7. do 11. ure in 15. do 20. ure ter v soboto od 7. do 12. ure.

Naročanje na pregled poteka po telefonu 01 5864 904 v ordinacijskem času ambulante. Za splošne informacije v zvezi z ambulantami za neopredeljene paciente v ZD Polje lahko pacienti pokličejo vsak delovni dan med 8.30 in 14.30 uro na telefonsko številko 041 785 662.