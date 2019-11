Trgovina brez plastične embalaže, izdelki brez testiranja na živalih, brez usnja in GSO

Prostor na Gosposvetski cesti v Ljubljani je najelo več kot 10 socialnih podjetij iz Primorske, Prekmurja, Dolenjske, Štajerske, Notranjske in Gorenjske, ki želijo kupcem približati izdelke, narejene z odgovornostjo do delavcev, okolja in živih bitij.

Kot je pojasnil Miro Mihec iz Združenja socialna ekonomija Slovenije, so trgovino zasnovali pod blagovno znamko Kupujem odgovorno. Podjetnike združuje dejstvo, da so vsi proizvodi brez plastične embalaže, prodajajo izdelke brez testiranja na živalih, brez usnja in gensko nespremenjeno hrano.

Po modelu zadruge

"Imamo steklene, lesene in kovinske embalaže in ne ustvarjamo odpadkov, hkrati pa nagovarjamo ljudi, da počnejo enako, da pridejo s svojo embalažo," je poudaril Mihec. Kupci bodo lahko izbirali med različnimi izdelki, kot so naravna kozmetika, eko čistila, izdelki iz recikliranega tekstila, leseni in kovinarski izdelki ter različne lokalne dobrote.

Trgovina deluje po modelu zadruge, kjer člani v enakih deležih pokrivajo stroške njenega delovanja, dokler izkupiček ne gre v roke tistega podjetja, čigar proizvodi so bili prodani.

Tretja tovrstna trgovina v Sloveniji

Med podjetniki, ki v trgovini ponujajo izdelke, sta Tomaž Rous in Sabina Šajher, soustanovitelja socialnega podjetja Zrirap iz Beltincev. Kot je pojasnila Šajherjeva, sta se za sodelovanje odločila, ker trgovina v prestolnici predstavlja priložnost, da se predstavijo zunaj regije. Socialno podjetje zaposluje invalidne osebe, vsi izdelki pa so ročno narejeni.

Bojana Novak medtem v trgovini prodaja šivalne stroje, saj meni, da se da tudi z njimi precej prispevati k bolj čistemu okolju. Kot je pojasnila, je tekstilna industrija eden večjih onesnaževalcev okolja, s šivalnimi stroji pa želijo ljudi spodbuditi, da ne kupujejo toliko novega tekstila, ampak da stare stvari predelajo. "Dosti si lahko zašijejo sami, iz stare posteljnine ali kavbojk se lahko naredi marsikaj,"je dodala.

Po Mariboru in Krškem gre za že tretjo trgovino pod znamko Kupujem odgovorno v Sloveniji.