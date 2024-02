V Ljubljani z marcem višje položnice za komunalne storitve

S 1. marcem bodo položnice Ljubljančanov za komunalne storitve višje. Cene oskrbe z vodo in odvoza odpadkov se bodo dvignile za šest do osem odstotkov, so pojasnili na novinarski konferenci Mestne občine Ljubljana. Za povprečnega uporabnika pomeni, da bo položnica višja za 2,5 do 5,5 evra, so pojasnili.

S 1. marcem 2024 pa bodo v JP Voka Snaga nadgradili tudi sistem prevzemanja gradbenih odpadkov. Ta bo za prebivalce Ljubljane in primestnih občin, kjer JP Voka Snaga skrbi za odvoz odpadkov, še naprej mogoč brez plačila ob količinski omejitvi, a bo odslej pomembno tudi, s katerim vozilom jih bodo pripeljali. Spremembe bodo vplivale predvsem na povzročitelje gradbenih odpadkov iz dejavnosti (samostojni podjetniki in pravne osebe), za katere prevzem v zbirnih centrih ni predviden, a so možnost brezplačne oddaje vseeno koristili, so sporočili z Mola. Doslej so v Zbirnem centru Barje sprejeli vse, ki so pripeljali gradbene odpadke, ne glede na vrsto vozila in količino.

Od 1. marca pa bodo brez tehtanja in plačila sprejeli le tiste uporabnike, ki bodo mešane gradbene odpadke (beton, opeka, ploščice, keramika ...) brez nečistoč pripeljali z osebnim vozilom ali z enoosno prikolico. Ostale uporabnike oz. vozila z gradbenimi odpadki (dvoosne prikolice, kombije, tovorna vozila ...) bodo preusmerili na tehtnico in prevzem odpadkov zaračunali. Za oddajo gradbenih odpadkov, ki vsebujejo azbest, ostajajo enaka navodila kot doslej (brez plačila jih bodo sprejeli na evro paleti višine 0,5 metra, oviti s folijo, skladno z varnostnimi predpisi, večje količine pa bodo stehtali in zaračunali po veljavnem ceniku). Dodatne ukrepe na tem področju bodo pripravljali postopoma in sistem v prihodnje nadgradili še z identifikacijo uporabnikov prek mesečnih položnic.

Za ta korak so se, kot so pojasnili na novinarski konferenci, odločili, ker so nekatera podjetja, ki so gradbene odpadke vozila v zbirne centre, to izkoriščala, Ljubljančani pa so zato imeli velike stroške. Vrata zbirnega centra so še vedno odprta za vse, ampak za podjetja in zasebnike to ne bo več brezplačno. Občani lahko še vedno pripeljejo gradbene in nevarne odpadke v zbirni center brezplačno, poudarjajo na MOL. Kot je poudaril Janković, je bilo brezplačno odloženih kar 18.0000 ton gradbenih odpadkov.