V Ljubljani zabava z več kot 500 udeleženci

Čeprav epidemija še zdaleč ni izzvenela, pa se nekateri obnašajo, kot da je ni in pri tem izigravajo vladne odloke. Čeprav so nočni klubi in diskoteke lahko odprti le med 5. in 24. uro, organizatorji pravijo, da niso nočni klub, pač pa podjetje za organiziranje prireditev. Zanje prepoved obratovanja ponoči ne velja. In tako se je v enem od ljubljanskih "podjetij" v noči s sobote na nedeljo gnetlo 500 mladih.

