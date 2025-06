V Ljubljani 44. maraton Franja: kratkotrajne zapore bodo ustavile promet

Za nemoten in varen potek maratona bo potekala kratkotrajna popolna zapora na delih celotne trase za ves promet med 16:00 in 18:30. Zaprti bodo vsi priključki na traso.

V križišču bosta zaprti smeri Šmartinska cesta in cesta proti Domžalam. Promet skozi omenjeno križišče proti Litiji in Črnučam ne bo mogoč.

Zadevna trasa bo zaprta do središča Domžal, Ljubljanska cesta, Kolodvorska cesta do križišča.

Štajerska avtocesta bo zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od sobote, 14. 6. od 22. ure, do nedelje, 15. 6. do predvidoma 12. ure. Zaprta bosta tudi uvoza Trojane proti Mariboru in proti Ljubljani, ter izvoz proti Mariboru, navaja prometno informacijski center.

Med Novim mestom in Kronovim bo do konca julija 2025 promet urejen po eni polovici avtoceste, po enem prometnem pasu v vsako smer vožnje.

Dela potekajo med priključkoma Bič - Trebnje ter Slovenske Konjice in Dramlje. Na cesti Koper - Dragonja, pri Orešju, promet poteka izmenično enosmerno do 20. 6.