V Ljubljano danes prihaja razstava o oblikovanju, ki je inovativno, čudaško, drugačno

Ljubljana danes postaja središče sodobnega evropskega oblikovanja. V Mestni hiši se z razstavo Ekscentričnost – Oblikovanje izven središča namreč uradno začenja Evropski oblikovalski festival, ki bo vse do 8. junija polnil prestolnico s kreativno energijo. V Zgodovinskem in Desnem atriju Mestne hiše bo do 30. junija 2025 na ogled razstava Ekscentričnost – Oblikovanje izven središča, organizatorji pa vabijo k obisku odprtja razstave.

Otvoritvena razstava Evropskega oblikovalskega festivala ponuja izjemen vpogled v dela več kot 50 oblikovalcev iz Slovenije in republik nekdanje Jugoslavije. Na ogled bodo nekonvencionalna, drzna in reflektivna dela uveljavljenih imen, kot so Miljenko Licul, Ranko Novak, Tomaž Kržišnik, Tanja Radež, Nejc Prah, Slavimir Stojanović, Slobodan in Saveta Mašić, Boris Ljubičić, Studio Sonda, Mirko Ilić, Trio Sarajevo in mnogih drugih.