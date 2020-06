Ljubljana z zanimivimi turističnimi paketi vabi domače goste

Predlagajo tudi kratek oddih v kulturni in kulinarični prestolnici ter potep po mestnih galerijah in muzejih, kavo v eni izmed šarmantnih ljubljanskih kavarn ali spoznavanje proizvodnje piva s pokušino hišnih piv. Spominjajo, da ima Ljubljana zmaje, v živalskem vrtu pa še cel kup drugih divjih zveri.

Tako so pripravili pakete Ljubljanski zmajček na sladoledu, Ljubljanski zmajček in njegove skrivnosti ter Ljubljanski šef kuha za vas. Prva dva sta namenjena družinam oz. otrokom in med drugim vodita v živalski vrt, sobo pobega, Hišo iluzij, na Ljubljanski grad ali v Železniški muzej. Obiskovalce popeljeta z električnim vlakcem Urbanom po mestu in z ladjico po Ljubljanici ali jih vabita na piknik v park Tivoli.

Tretji paket med drugim vključuje voden ogled Ljubljane s kolesom, kulinarično doživetje z Jakobom Pintarjem iz Tabara, malico v Ek-Bistroju ter ogled Mestnega muzeja.

Vsi trije paketi so dvodnevni in udeležencem nudijo tudi od 15- do 30-odstotni popust na cene prenočitev z zajtrkom v izbranih ljubljanskih hotelih ter popust na vozovnice za vlak.

Turizem Ljubljana bo prihodnji teden svojo ponudbo predstavljal po slovenskih krajih, in sicer v četrtek v Mariboru ter v petek v Murski Soboti.