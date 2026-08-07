V Ljubljano prihaja svetovna dirigentska legenda John Eliot Gardiner

NOVI AVTORSKI PROJEKT VIZIONARJA 21. STOLETJA
Sir John Eliot Gardiner že več kot pol stoletja velja za pravega revolucionarja klasične glasbe. Že kot študent na prestižnem Cambridgu je z ustanovitvijo dveh kultnih zasedb za vselej spremenil način, kako danes dojemamo in poslušamo klasične mojstrovine. Z neustrašnim raziskovanjem in brezkompromisno natančnostjo je stare glasbene zapise ponovno oživel v njihovi najlepši, izvirni obliki.
Tudi pri svojih osemdesetih maestro ne upočasnjuje tempa. V Ljubljano prihaja s svojim najnovejšim mednarodnim projektom Springhead Constellation, v okviru katerega je zbral povsem novo ekipo vrhunskih glasbenikov – Orkester in Zbor The Constellation. S to svežo zasedbo dokazuje, da lahko klasična glasba z neposredno čustveno močjo in sodobno energijo znova navduši prav vsakogar.
ZGODBI V OZADJU SKLADB: OD DVOMOV DO KRALJEVEGA APLAVZA
Občinstvo bo prisluhnilo dvema romantičnima mojstrovinama z nenavadnim ozadjem. Večer bo odprla Pesem usode, op. 54, ki jo je napisal Johannes Brahms. Skladatelj jo je snoval več let, saj se ni mogel sprijazniti z mračnim koncem pesnitve Friedricha Hölderlina. Stisko je naposled rešil tako, da je namesto obupa dodal miren, svetel orkestrski zaključek.
Sledila bo Simfonija št. 2 v B-duru, Op. 52, "Hvalospev", ki jo je Felix Mendelssohn Bartholdy napisal ob 400. obletnici Gutenbergovega izuma tiska. Delo je nastalo z nenavadnim spajanjem praznične pesmi, nedokončane simfonije in psalma. Čeprav mu je po premieri leta 1840 na odru osebno čestital celo saški kralj, jo je Bartholdy kasneje še temeljito predelal.
74. Ljubljana Festival obljublja bogat program – od vrhunskih koncertov do intimnih recitalov v srcu prestolnice. Podrobnosti o dogodkih in vstopnice so na voljo na ljubljanafestival.si. Člani Kluba Festivala Ljubljana so upravičeni do 10 odstotkov popusta (ne velja za koprodukcije: Momento Cigano Extended, Mamma mia! in koncert Vlada Kreslina). V klub se lahko včlanite tukaj.
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