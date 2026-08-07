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V Ljubljano prihaja svetovna dirigentska legenda John Eliot Gardiner

Ljubljana, 07. 08. 2026 13.32 pred 3 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
P.R.
Eliot Gardiner

Poletno dogajanje v prestolnici bo obogatil eden največjih živih mojstrov klasične glasbe, britanski maestro sir John Eliot Gardiner, ki bo 26. avgusta ob 20.30 v sklopu 74. Ljubljana Festivala stopil na oder Gallusove dvorane Cankarjevega doma ter s svojim novim Orkestrom in Zborom The Constellation pripravil nepozaben glasbeni večer. Živi velikan je dirigiral na slovesnem kronanju britanskega kralja Karla III. v Westminstrski opatiji, osvojil več prestižnih nagrad grammy ter posnel več kot 250 vrhunskih albumov.

NOVI AVTORSKI PROJEKT VIZIONARJA 21. STOLETJA

Sir John Eliot Gardiner že več kot pol stoletja velja za pravega revolucionarja klasične glasbe. Že kot študent na prestižnem Cambridgu je z ustanovitvijo dveh kultnih zasedb za vselej spremenil način, kako danes dojemamo in poslušamo klasične mojstrovine. Z neustrašnim raziskovanjem in brezkompromisno natančnostjo je stare glasbene zapise ponovno oživel v njihovi najlepši, izvirni obliki.

Tudi pri svojih osemdesetih maestro ne upočasnjuje tempa. V Ljubljano prihaja s svojim najnovejšim mednarodnim projektom Springhead Constellation, v okviru katerega je zbral povsem novo ekipo vrhunskih glasbenikov – Orkester in Zbor The Constellation. S to svežo zasedbo dokazuje, da lahko klasična glasba z neposredno čustveno močjo in sodobno energijo znova navduši prav vsakogar.

Eliot Gardiner
Eliot Gardiner
FOTO: Arhiv ponudnika

ZGODBI V OZADJU SKLADB: OD DVOMOV DO KRALJEVEGA APLAVZA

Občinstvo bo prisluhnilo dvema romantičnima mojstrovinama z nenavadnim ozadjem. Večer bo odprla Pesem usode, op. 54, ki jo je napisal Johannes Brahms. Skladatelj jo je snoval več let, saj se ni mogel sprijazniti z mračnim koncem pesnitve Friedricha Hölderlina. Stisko je naposled rešil tako, da je namesto obupa dodal miren, svetel orkestrski zaključek.

Sledila bo Simfonija št. 2 v B-duru, Op. 52, "Hvalospev", ki jo je Felix Mendelssohn Bartholdy napisal ob 400. obletnici Gutenbergovega izuma tiska. Delo je nastalo z nenavadnim spajanjem praznične pesmi, nedokončane simfonije in psalma. Čeprav mu je po premieri leta 1840 na odru osebno čestital celo saški kralj, jo je Bartholdy kasneje še temeljito predelal.

The Constellation
The Constellation
FOTO: Arhiv ponudnika

74. Ljubljana Festival obljublja bogat program – od vrhunskih koncertov do intimnih recitalov v srcu prestolnice. Podrobnosti o dogodkih in vstopnice so na voljo na ljubljanafestival.si. Člani Kluba Festivala Ljubljana so upravičeni do 10 odstotkov popusta (ne velja za koprodukcije: Momento Cigano Extended, Mamma mia! in koncert Vlada Kreslina). V klub se lahko včlanite tukaj.

 

Naročnik oglasne vsebine je Festival Ljubljana.

24. ljubljana festival svetovna dirigentska legenda John Eliot Gardiner

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