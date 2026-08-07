V Ljubljano prihaja svetovna dirigentska legenda John Eliot Gardiner

Sir John Eliot Gardiner že več kot pol stoletja velja za pravega revolucionarja klasične glasbe. Že kot študent na prestižnem Cambridgu je z ustanovitvijo dveh kultnih zasedb za vselej spremenil način, kako danes dojemamo in poslušamo klasične mojstrovine. Z neustrašnim raziskovanjem in brezkompromisno natančnostjo je stare glasbene zapise ponovno oživel v njihovi najlepši, izvirni obliki.

Tudi pri svojih osemdesetih maestro ne upočasnjuje tempa. V Ljubljano prihaja s svojim najnovejšim mednarodnim projektom Springhead Constellation , v okviru katerega je zbral povsem novo ekipo vrhunskih glasbenikov – Orkester in Zbor The Constellation. S to svežo zasedbo dokazuje, da lahko klasična glasba z neposredno čustveno močjo in sodobno energijo znova navduši prav vsakogar.