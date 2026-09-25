V Ljubljano prihaja tudi TUI: letel bo v Bruselj in Düsseldorf

Kot so sporočili iz družbe Fraport Slovenija, ki upravlja letališče na Brniku, bodo vozovnice za novi povezavi kmalu v prodaji.
Letalska družba TUI Airways bo s tem vzpostavila svoje prve redne lete v slovensko prestolnico.
Poslovni direktor družbe Fraport Slovenija Jürgen Deischl je za letalski portal Ex-Yu Aviation dejal, da bo nova povezava z Düsseldorfom znatno okrepila povezanost Brnika z nemškim trgom, medtem ko bo dodatna povezava z Brusljem dopolnila obstoječe linije ter potnikom ponudila še večjo izbiro in prilagodljivost.
"Te nove proge predstavljajo še en pomemben korak pri širitvi naše mreže in uresničevanju ambicije, da bi letališče Ljubljana postalo prva izbira za širšo regijo," je dodal.
V letošnji poletni sezoni Letališče Ljubljana ponuja 30 rednih letalskih povezav, ki jih opravlja 24 letalskih prevoznikov.
Zimski vozni red, ki bo veljal od konca oktobra do konca marca prihodnje leto, bo po trenutnih napovedih bogatejši za novi redni letalski povezavi. Prevoznik Easyjet bo 26. oktobra svojo ponudbo z Letališča Ljubljana razširil z novo povezavo v London Luton, medtem ko bo AirBaltic 30. oktobra vzpostavil novo linijo na Tenerife.
Poletno sezono 2027 bo zaznamovala tudi neposredna povezava ljubljanskega letališča Jožeta Pučnika z newyorškim letališčem Newark, ki bo vzpostavljena 12. maja 2027.
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