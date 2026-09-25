V Ljubljano prihaja tudi TUI: letel bo v Bruselj in Düsseldorf

Kot so sporočili iz družbe Fraport Slovenija, ki upravlja letališče na Brniku, bodo vozovnice za novi povezavi kmalu v prodaji.

Letalska družba TUI Airways bo s tem vzpostavila svoje prve redne lete v slovensko prestolnico.

Poslovni direktor družbe Fraport Slovenija Jürgen Deischl je za letalski portal Ex-Yu Aviation dejal, da bo nova povezava z Düsseldorfom znatno okrepila povezanost Brnika z nemškim trgom, medtem ko bo dodatna povezava z Brusljem dopolnila obstoječe linije ter potnikom ponudila še večjo izbiro in prilagodljivost.

"Te nove proge predstavljajo še en pomemben korak pri širitvi naše mreže in uresničevanju ambicije, da bi letališče Ljubljana postalo prva izbira za širšo regijo," je dodal.