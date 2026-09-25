Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

V Ljubljano prihaja tudi TUI: letel bo v Bruselj in Düsseldorf

Ljubljana, 25. 09. 2026 11.04 pred 37 minutami 1 min branja 4

Avtor:
STA M.S.
Letalo letalske družbe TUI Airways

Letalski prevoznik TUI Airways bo v poletni sezoni 2027 Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana povezal z Brusljem in Düsseldorfom. Z belgijsko prestolnico Brnik že povezuje Brussels Airlines, neposrednih letov z brniškega letališča v glavno mesto nemške zvezne dežele Severno Porenje-Vestfalija pa po umiku povezave družbe Eurowings ni na voljo.

Kot so sporočili iz družbe Fraport Slovenija, ki upravlja letališče na Brniku, bodo vozovnice za novi povezavi kmalu v prodaji.

Letalska družba TUI Airways bo s tem vzpostavila svoje prve redne lete v slovensko prestolnico.

Poslovni direktor družbe Fraport Slovenija Jürgen Deischl je za letalski portal Ex-Yu Aviation dejal, da bo nova povezava z Düsseldorfom znatno okrepila povezanost Brnika z nemškim trgom, medtem ko bo dodatna povezava z Brusljem dopolnila obstoječe linije ter potnikom ponudila še večjo izbiro in prilagodljivost.

"Te nove proge predstavljajo še en pomemben korak pri širitvi naše mreže in uresničevanju ambicije, da bi letališče Ljubljana postalo prva izbira za širšo regijo," je dodal.

V prihodnji poletni sezoni bodo med drugim na sporedu tudi neposredni leti v New York.
V prihodnji poletni sezoni bodo med drugim na sporedu tudi neposredni leti v New York.
FOTO: Miro Majcen

V letošnji poletni sezoni Letališče Ljubljana ponuja 30 rednih letalskih povezav, ki jih opravlja 24 letalskih prevoznikov.

Zimski vozni red, ki bo veljal od konca oktobra do konca marca prihodnje leto, bo po trenutnih napovedih bogatejši za novi redni letalski povezavi. Prevoznik Easyjet bo 26. oktobra svojo ponudbo z Letališča Ljubljana razširil z novo povezavo v London Luton, medtem ko bo AirBaltic 30. oktobra vzpostavil novo linijo na Tenerife.

Poletno sezono 2027 bo zaznamovala tudi neposredna povezava ljubljanskega letališča Jožeta Pučnika z newyorškim letališčem Newark, ki bo vzpostavljena 12. maja 2027.

Preberi še Iz Ljubljane naravnost v New York, a za kakšno ceno?
Preberi še EasyJet bo Ljubljano znova povezal z nemško prestolnico
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
tui airways ljubljana letališče

FF vložila predlog za izvršbo: Stevanović ni poravnal računov

24ur.com Na brniškem letališču se krepijo povezave z evropskimi vozlišči
24ur.com S katerih evropskih letališč lahko poletite na največ destinacij?
24ur.com Bo letalski prevoznik Norwegian Ljubljano povezal s Koebenhavnom?
24ur.com Wizz Air ukinja lete med Ljubljano in Brusljem
24ur.com Na švedskem letališču Göteborg zaradi drona moten letalski promet
24ur.com V Ljubljano prvič prispel Eurowings, letel bo v Düsseldorf
24ur.com Gradec, Celovec, Zagreb, Benetke, Trst. Kam se uvršča Ljubljana?
Priporoča
  • HY 2026 JESEN HEAD za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN BAYON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN I20 za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN KONA za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN TUCSON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN LOGO HY za vrtiljak
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
peglezn
25. 09. 2026 11.38
vse, kar je, je bolje kot beda do sedaj... da zdaj stane karta nekam v EU več kot s Katarjem ali Emiratesi nekam v Azijo je res bedno.
Odgovori
+1
1 0
marker1
25. 09. 2026 11.32
Pozna se da je na Brniku nemški lastnik.
Odgovori
+1
1 0
Podlesničar
25. 09. 2026 11.22
Naša vlada bo kmalu rabila enosmerni let v Argentino...
Odgovori
-1
1 2
galeon
25. 09. 2026 11.12
Sam za politike. Saj proti jugu v tople kraje so pa nesposobni kaj uredit.
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
Portal
Ni želel otrok, zato sta se razšla. Danes je do ušes zaljubljen v svojega sinčka
Juhica, ki jo obožujejo tudi malčki: kremasta, nežna in pripravljena v 20 minutah
Juhica, ki jo obožujejo tudi malčki: kremasta, nežna in pripravljena v 20 minutah
Zakaj se otrok v šoli obvladuje, doma pa izbruhne?
Zakaj se otrok v šoli obvladuje, doma pa izbruhne?
Zvezdnik Somraka prvič postal očka: poglejte, kako sta poimenovala hčerko
Zvezdnik Somraka prvič postal očka: poglejte, kako sta poimenovala hčerko
zadovoljna
Portal
Vsi govorijo o poročni obleki izbranke italijanskega pevca
Dnevni horoskop: Ribe se bodo umirile, bike bo spremljala sreča
Dnevni horoskop: Ribe se bodo umirile, bike bo spremljala sreča
To bo najbolj zaželena frizura jeseni: pristaja skoraj vsaki ženski
To bo najbolj zaželena frizura jeseni: pristaja skoraj vsaki ženski
Noč Modrijanov navdušila že prvi večer: v zaodrju smo ujeli znane goste
Noč Modrijanov navdušila že prvi večer: v zaodrju smo ujeli znane goste
vizita
Portal
Neznane pasti melatonina: bodite pozorni na odmerek in stranske učinke
Skrito vnetje povezano s 43-odstotno višjim tveganjem za srčni infarkt in možgansko kap
Skrito vnetje povezano s 43-odstotno višjim tveganjem za srčni infarkt in možgansko kap
Antibiotiki pri prehladu: zakaj ne pomagajo in kdaj jih zdravnik vendarle predpiše
Antibiotiki pri prehladu: zakaj ne pomagajo in kdaj jih zdravnik vendarle predpiše
Zakaj so vaje za gležnje pomembnejše, kot si mislite, posebej po 50. letu
Zakaj so vaje za gležnje pomembnejše, kot si mislite, posebej po 50. letu
cekin
Portal
Življenje v pokoju: par živi v vili ob morju z bazenom, mesečno porabi manj kot 1.900 evrov
Štirje znaki, da ste rezervirali slab hotel: izkušeni popotniki jih opazijo takoj
Štirje znaki, da ste rezervirali slab hotel: izkušeni popotniki jih opazijo takoj
'Cene nekaterih kitajskih avtomobilov v Evropi nimajo nobenega poslovnega smisla'
'Cene nekaterih kitajskih avtomobilov v Evropi nimajo nobenega poslovnega smisla'
Kupiti zdaj ali počakati? Podražitve vam lahko uničijo načrte
Kupiti zdaj ali počakati? Podražitve vam lahko uničijo načrte
moskisvet
Portal
Pri 29-ih letih je spoznal, da gre njegovo življenje v napačno smer
Je popolna iskrenost v odnosu res nujna za uspeh?
Je popolna iskrenost v odnosu res nujna za uspeh?
Je avto dolgo časa miroval? Prva vožnja je lahko drugačna, kot pričakujete
Je avto dolgo časa miroval? Prva vožnja je lahko drugačna, kot pričakujete
Jesensko izpadanje las: Je to normalno ali začetek plešavosti?
Jesensko izpadanje las: Je to normalno ali začetek plešavosti?
dominvrt
Portal
Shranjevanje gob v hladilniku: to je znak, da jih morate takoj zavreči
Bujno cvetenje orhidej: to morate narediti jeseni
Bujno cvetenje orhidej: to morate narediti jeseni
'Zima bi lahko na vrata potrkala že pred vsemi svetimi 1. novembra'
'Zima bi lahko na vrata potrkala že pred vsemi svetimi 1. novembra'
Najdražjo začimbo na svetu lahko vzgojite kar doma
Najdražjo začimbo na svetu lahko vzgojite kar doma
okusno
Portal
Prvi jesenski vikend kliče po pečici: jedi, ki jih zdaj končno lahko pripravimo
Ko nimate časa vsak dan kuhati: 3 preprosti recepti, ki vas bodo rešili
Ko nimate časa vsak dan kuhati: 3 preprosti recepti, ki vas bodo rešili
Vsi obožujemo gratinirane palačinke, a tokrat jih pripravite malo drugače
Vsi obožujemo gratinirane palačinke, a tokrat jih pripravite malo drugače
Jugoslovenka: starinsko pecivo iz sestavin, ki jih je imela vsaka kuhinja
Jugoslovenka: starinsko pecivo iz sestavin, ki jih je imela vsaka kuhinja
voyo
Portal
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Tovor
Tovor
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961