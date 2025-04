V Ljubljano prvič prispel Eurowings, letel bo v Düsseldorf

Na ljubljanskem letališču so prihod novega prevoznika Eurowings ter prvi let iz Düsseldorfa v Ljubljano pozdravili z vodnim pozdravom.

Potnikom bodo leti iz Ljubljane v Düsseldorf oz. iz Düsseldorfa v Ljubljano v času poletnega voznega reda, ki traja do konca oktobra, na voljo trikrat na teden, in sicer ob torkih, četrtkih in sobotah. Lete bo Eurowings opravljal z letalom Airbus A319 in A320, let do Düsseldorfa traja približno uro in 40 minut, so sporočili iz Fraporta.

"Gre za pomembno pridobitev za našo mrežo letov, tudi po zaslugi ministrstva za infrastrukturo in državnih spodbud v okviru razpisa za večjo letalsko povezljivost Slovenije. Verjamemo, da bo nova destinacija privlačna tako za poslovne kot turistične potnike," je poudarila poslovodna direktorica Fraport Slovenija Babett Stapel.