V LJUBLJANO SE VRAČA KRALJ SVETOVNIH ODROV

Legendarni španski tenorist Plácido Domingo 8. julija ponovno stopa na festivalski oder. Po koncertnem večeru na 67. Ljubljana Festivalu, kjer je z izvedbo Verdijevega Rekviema blestel kot dirigent, nam bo tokrat postregel z repertoarjem opernih arij za baritonske vloge ter zarzuele.

Glasbenik, za katerim je veličastna pevska kariera, se ponaša z izjemnim dosežkom upodobitve 150 vlog, kar doslej ni uspelo še nobenemu drugemu opernemu pevcu. Kot dolgoletni član zasedbe Trije tenorji je skupaj z Lucianom Pavarottijem in Joséjem Carrerasom približal operno glasbo množicam po svetu, preizkusil pa se je tudi v popularni glasbi. Med drugim je z ameriškim pevcem Johnom Denverjem je posnel album Perhaps Love, ki se je prodal v milijonski nakladi. Domingova pestra poklicna pot pa presega zgolj pevske vode. Že v 70-ih letih prejšnjega stoletja se je prvič preizkusil v vlogi dirigenta, od takrat pa je vodil več kot 500 opernih nastopov in koncertov z nekaterimi najboljšimi orkestri. Prav tako je bil od leta 1996 do leta 2011 umetniški vodja Nacionalne opere v Washingtonu, leta 2000 je postal še umetniški vodja Opere v Los Angelesu, tri leta kasneje pa generalni direktor tako washingtonske kot losangeleške Opere.

Vrhunski umetnik si je tekom svoje kariere prizadeval utreti pot tudi številnim mladim, še neuveljavljenim umetnikom. Leta 1993 je ustanovil mednarodno pevsko tekmovanje Operalia, na katerem so nagrade osvojili vrhunski operni pevci, kot so Joseph Calleja, José Cura, Erwin Schrott, Joyce DiDonato, Sonja Jončeva in številni drugi, ki jim je zmaga na tekmovanju omogočila preboj v svetu opere.

Za svoje delo je prejel številne častne doktorate, priznanja, nagrade grammy, leta 2020 je v Salzburgu tudi dobil avstrijsko glasbeno nagrado za življenjsko delo.

Na 69. Ljubljana Festivalu se mu bosta pridružili operna zvezda Saioa Hernandez, ki je zaslovela po lanskem debiju v milanski Scali in nekdanja članica dunajske Državne opere Sabina Cvilak, ki ji je ameriški debi leta 2007 v Operi v Washingtonu omogočil prav Domingo, sledili pa so nastopi v številnih priznanih opernih hišah po svetu. Operne zvezde bo spremljal Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom španskega dirigenta Jordija Bernàcerja, ki s slavnim pevcem sodeluje že od leta 2012, svoje znanje pa je med drugim izpopolnjeval tudi kot asistent Zubina Mehte, Sira Andrewa Davisa, Valerija Gergijeva, Lorina Maazela idr.

Vstopnice za koncert so na voljo na spletni strani ljubljanafestival.si , Petrolovih bencinskih servisih, prodajnih mestih Eventim in na blagajni Križank.

Naročnik oglasa je Festival Ljubljana.