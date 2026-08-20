V Ljubljano z letečim luksuzom: letalo, ki ga je za Lakerse najel Dončić

Medtem ko nastaja ta članek, je 14 članov Los Angeles Lakersov nekje v zračnem prostoru Britanskega otočja, na krovu letala Bombardier Global 8000. Gre za najhitrejše poslovno letalo na svetu, ki doseže najvišjo hitrost Mach 0.95, kar je približno 1173 kilometrov na uro. Velja za najhitrejše civilno letalo v uporabi od upokojitve Concorda.
Predvidoma ob 11.40 bo letalo pristalo na Brniku. A kljub temu, da bodo na poti približno 11 ur, bodo NBA zvezdniki zagotovo prišli spočiti. Zasebno poslovno letalo namreč ponuja popolno udobje.
Leteči luksuz
Srebrno letalo z rdečo črto na trupu, ki ga upravlja VistaJet in leti pod zastavo Malte, predstavlja pravi leteči luksuz. Namenjeno je milijarderjem, članom kraljevih družin, vodilnim menedžerjem in drugi svetovni smetani.
Največja posebnost letal Bombardier Global je notranjost. Kabina je razdeljena na več ločenih prostorov, ki bolj spominjajo na luksuzni apartma kot na letalo. Potnikom so na voljo salonski del za druženje, prostor za sestanke ali večerjo, zasebni kotički za počitek in celo spalnica.
Potniška kabina je dolga približno 16 metrov, široka 2,4 metra in visoka skoraj 1,9 metra. To je za visokorasle košarkarje še posebej pomembno, saj se lahko med letom dokaj normalno gibajo.
V njem lahko udobno leti od 14 do 19 potnikov, v spalnem načinu pa je primerno za osem ljudi. Letalo ima popolnoma opremljeno kuhinjo, hitro satelitsko internetno povezavo in eno najtišjih kabin v razredu poslovnih letal.
Brez postanka z zahodne obale ZDA
A ne le luksuz in udobje, razlog, da je Luka Dončić za pot v Slovenijo izbral prav to letalo, je tudi v dosegu. Razdalja med Los Angelesom in Ljubljano presega 10.000 kilometrov. Medtem ko bi običajna čarterska letala potrebovala postanek za gorivo, lahko letalo Bombardier Global 8000 takšno razdaljo premaga brez vmesnega postanka. Letalo ima namreč doseg skoraj 15.000 kilometrov in lahko neprekinjeno leti do 17 ur.
Koliko je Dončić plačal za najem letala, ni znano. Toda glede na dostopne podatke se cena za uro najema takšnega letala običajno giblje med 14.000 in 25.000 ameriškimi dolarji (cca. 12.000 in 21.400 evri). Če upoštevamo, da let iz Los Angelesa do Ljubljane traja približno 11 do 12 ur, bi lahko strošek leta v eno smer znašal od približno 154.000 do več kot 300.000 dolarjev (od 131.000 do 256.500 evrov). K temu je treba prišteti še pristojbine letališč, posadko, catering in druge operativne stroške.
Po poročanju ESPN Dončić ni poskrbel le za letalo. Soigralce naj bi na krovu čakale darilne vrečke s slovenskimi izdelki, po prihodu pa darila tudi v hotelu in nato večerja v eni njegovih najljubših restavracij v Ljubljani. Med obiskom Slovenije naj bi soigralce odpeljal tudi na Bled, kjer se bodo preizkusili v ribolovu in golfu.
Namen mini priprav v Sloveniji je predvsem povezovanje ekipe pred novo sezono, v kateri bo Dončić prvi zvezdnik Lakersov.
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