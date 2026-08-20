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V Ljubljano z letečim luksuzom: letalo, ki ga je za Lakerse najel Dončić

Ljubljana, 20. 08. 2026 09.35 pred 25 minutami 3 min branja 42

Avtor:
K.H.
Letalo Bombardier Global 8000 VistaJet

Luka Dončić je za svoje soigralce najel zasebno letalo. Gre za letalo proizvajalca Bombardier, ki ga upravlja podjetje VistaJet in velja za enega najnovejših in najprestižnejših poslovnih letal na svetu. Uporabljajo ga predvsem miljarderji, člani kraljevih družin in zvezdniki.

Medtem ko nastaja ta članek, je 14 članov Los Angeles Lakersov nekje v zračnem prostoru Britanskega otočja, na krovu letala Bombardier Global 8000. Gre za najhitrejše poslovno letalo na svetu, ki doseže najvišjo hitrost Mach 0.95, kar je približno 1173 kilometrov na uro. Velja za najhitrejše civilno letalo v uporabi od upokojitve Concorda. 

Predvidoma ob 11.40 bo letalo pristalo na Brniku. A kljub temu, da bodo na poti približno 11 ur, bodo NBA zvezdniki zagotovo prišli spočiti. Zasebno poslovno letalo namreč ponuja popolno udobje. 

Leteči luksuz

Srebrno letalo z rdečo črto na trupu, ki ga upravlja VistaJet in leti pod zastavo Malte, predstavlja pravi leteči luksuz. Namenjeno je milijarderjem, članom kraljevih družin, vodilnim menedžerjem in drugi svetovni smetani. 

Največja posebnost letal Bombardier Global je notranjost. Kabina je razdeljena na več ločenih prostorov, ki bolj spominjajo na luksuzni apartma kot na letalo. Potnikom so na voljo salonski del za druženje, prostor za sestanke ali večerjo, zasebni kotički za počitek in celo spalnica.

Potniška kabina je dolga približno 16 metrov, široka 2,4 metra in visoka skoraj 1,9 metra. To je za visokorasle košarkarje še posebej pomembno, saj se lahko med letom dokaj normalno gibajo.

V njem lahko udobno leti od 14 do 19 potnikov, v spalnem načinu pa je primerno za osem ljudi. Letalo ima popolnoma opremljeno kuhinjo, hitro satelitsko internetno povezavo in eno najtišjih kabin v razredu poslovnih letal.

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Brez postanka z zahodne obale ZDA

A ne le luksuz in udobje, razlog, da je Luka Dončić za pot v Slovenijo izbral prav to letalo, je tudi v dosegu. Razdalja med Los Angelesom in Ljubljano presega 10.000 kilometrov. Medtem ko bi običajna čarterska letala potrebovala postanek za gorivo, lahko letalo Bombardier Global 8000 takšno razdaljo premaga brez vmesnega postanka. Letalo ima namreč doseg skoraj 15.000 kilometrov in lahko neprekinjeno leti do 17 ur. 

Koliko je Dončić plačal za najem letala, ni znano. Toda glede na dostopne podatke se cena za uro najema takšnega letala običajno giblje med 14.000 in 25.000 ameriškimi dolarji (cca. 12.000 in 21.400 evri). Če upoštevamo, da let iz Los Angelesa do Ljubljane traja približno 11 do 12 ur, bi lahko strošek leta v eno smer znašal od približno 154.000 do več kot 300.000 dolarjev (od 131.000 do 256.500 evrov). K temu je treba prišteti še pristojbine letališč, posadko, catering in druge operativne stroške.

Po poročanju ESPN Dončić ni poskrbel le za letalo. Soigralce naj bi na krovu čakale darilne vrečke s slovenskimi izdelki, po prihodu pa darila tudi v hotelu in nato večerja v eni njegovih najljubših restavracij v Ljubljani. Med obiskom Slovenije naj bi soigralce odpeljal tudi na Bled, kjer se bodo preizkusili v ribolovu in golfu. 

Namen mini priprav v Sloveniji je predvsem povezovanje ekipe pred novo sezono, v kateri bo Dončić prvi zvezdnik Lakersov.

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KOMENTARJI42

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nastjamarko
20. 08. 2026 10.57
Tolk ko donko za promocijo slovenije nardi noben ne posledicno bo vec turistov pri nas
Odgovori
+1
1 0
golika
20. 08. 2026 10.56
Kdaj pa ga je kateri spohal? o tem pa ni informacij????
Odgovori
0 0
nastjamarko
20. 08. 2026 10.55
Jao kaj je men slovenski folk kmetavzarski zal. Pa kaj ima se može se jaz bi tud če bi mel zakaj ne sipaj miško ko j... obično rajo
Odgovori
+2
2 0
Mean Cat
20. 08. 2026 10.54
Adijo ste s tem novicam.....seprav 4 dni cmo vedet vse kje se gibajo......
Odgovori
+1
1 0
Yan191210
20. 08. 2026 10.54
Tole pa nekaj ne štima. Razen če bo gostil samo 8 ljudi, in ne celo zasedbo + trenerje...
Odgovori
0 0
rok1211
20. 08. 2026 10.50
legenda, hlapci pa jokajo ob minimalnih plačah
Odgovori
+1
1 0
Stargazer
20. 08. 2026 10.50
Kumingi je lahko žal, da še ni podpisal z LAL in zdaj zamudil ogled Ljubljane in ribolova na Bledu :-)
Odgovori
+1
1 0
NeXadileC
20. 08. 2026 10.49
Dnevna doza pomirjevala za narod?
Odgovori
+2
3 1
Prelepa Soča
20. 08. 2026 10.48
Zakaj vedno in povsod VEČINOMA komentirate taki, ki ste brez premoženja? Zakaj že, a ja, zato, ker svoj prosti čas zapravljate za pisanje negativnih komentarjev, seveda, če temu sploh lahko rečemo komentiranje. Veliko bolje bi bilo, če bi ta čas delali kaj koristnega, da bi zaslužili. Tisti, ki imajo denar, nimajo časa tu gor viseti in jih negativnost sploh ne zanima, zakaj naj bi jih že.... ja, imajo se lepo. Nas, nekaj penzionistov, pa ima občasno čas, da preberemo vaše negativne oslarije in smiljenje samim sebe. Bravo Dončič, privoščim ti iz vsega srca, sem na svoji koži občutil fovšarijo...
Odgovori
+2
7 5
Prelepa Soča
20. 08. 2026 10.50
Ja,pozabil,negativci ne pozabite minusirati.
Odgovori
-1
2 3
Omizje
20. 08. 2026 10.53
uzemi metlo pometi svoj prag
Odgovori
0 0
paru
20. 08. 2026 10.47
To pa je novica....in ko Dončić donira , ali kak drug bogati slovenski športnik na začasnem delu v Ameriki ali Monaku, npr 10.000$ se cela Slovenja razneži ob njegovi dobrodelnosti!!!!! To so pač naivni Slovenci, ki podležejo piar novicam raznih 24 ur novinarjev...tukaj pa Dončić najame tako letalo za prevoz soigralcev, metalcev žoge skozi obroč, ki so sami nalovdani, da ne vejo kam z denarjem, in Dončić plača za en prevoz krepko več kot bo *doniral* kadarkoli v Sloveniji...Davke plačuje v Ameriki, toko kot je pred našimi davki zbežal v Monako Pogačar, kolesar. In hec je, da je častna pokroviteljica sprejema v Komendi predsednica države, pa Slovenija ne vidi kolesarskih davkov v Sloveniji!!! Torej, razni izobraženi ljudje , Slovenci, npr zdravniki in znanstveniki svetovnega slovesa , pa niso vredni nič, ali pa jih proglašamo za dvoživke! In so v primerjavi s temi žogometalci in poganjalci pedal za svetlobna leta naprej.... in finančno revčki v primerjavi z omenjenimi...Ampak, kruha in iger in svet se vrti dalje...
Odgovori
+2
6 4
travc
20. 08. 2026 10.46
Dobro se je razkošil.Ni škrt.
Odgovori
+3
5 2
Stargazer
20. 08. 2026 10.53
Če kaj, pa škrtonja res ni. Hedonist, ki zna uživati, saj ve, da ne bo nič s sabo odnesel. In se verjetno zaveda, da se bodo itak stepli in skregali po njegovem odhodu gor, dol, ali kamorkoli se že gre.
Odgovori
+1
1 0
Stargazer
20. 08. 2026 10.57
Če kaj, škrt pa res ni. Hedonist, ki zna uživati in ve, da s sabo ne bo odnesel nič ter se zaveda, da se bodo itak skregali in stepli po njegovem odhodu gor, dol, ali kamorkoli se že gre.
Odgovori
0 0
santamaura
20. 08. 2026 10.45
Na Bledu bodo šli na otoček pozvoniti na zvon želja potem gredo pa še v Šobec na mini golf - kakšen lep izlet
Odgovori
+2
2 0
Artechh
20. 08. 2026 10.45
Ponavadi beremo o vremenu, danes bo dez pij?
Odgovori
+3
3 0
Vojko Kos
20. 08. 2026 10.42
Za preživnino pa javka! 🤮
Odgovori
+3
8 5
Xmmx
20. 08. 2026 10.47
Ja najbolje da sponzorira to kokos da bo se vec na speglu in tiktoku..medtem ko mu preprecuje stike..aja tebi gre sedaj v nos ker je ona slo enka on pa sr.in..slovencek smesni
Odgovori
+4
4 0
terciar
20. 08. 2026 10.42
256.500 evrov. Pa je izpuhtelo eno stanovanje.
Odgovori
+3
4 1
Damzi
20. 08. 2026 10.41
Vedno večji je odmik elit od navadnih ljudi. Ploskajmo!! Drugače pa privoščim, je plod njegovega truda in dela.
Odgovori
+5
9 4
patriot11
20. 08. 2026 10.40
Le koga zanima razmetavanje njegovega denarja.
Odgovori
-2
8 10
Ne morem verjet
20. 08. 2026 10.43
tebe sigurno glede na to da te peče in tukaj smetiš
Odgovori
-1
3 4
patriot11
20. 08. 2026 10.47
Očitno vas je precej tu gor, ki vas motijo njegove odločitve in dejanja. Saj vendar zapravlja svoj denar, ki ga je zaslužil.
Odgovori
+0
1 1
Xmmx
20. 08. 2026 10.40
Kok enga pompa ,neverjetno..na hrvaskem taksni prihajajo dnrvno pa nobene drame..smesni manjvrednostni kompleksi
Odgovori
+5
7 2
Mean Cat
20. 08. 2026 10.40
🤡
Odgovori
+0
1 1
kakorkoliže
20. 08. 2026 10.39
Predlagam državniški sprejem na Brniku z rdečo preprogo in neposrednim tv prenosom.
Odgovori
+1
2 1
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