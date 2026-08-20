V Ljubljano z letečim luksuzom: letalo, ki ga je za Lakerse najel Dončić

Medtem ko nastaja ta članek, je 14 članov Los Angeles Lakersov nekje v zračnem prostoru Britanskega otočja, na krovu letala Bombardier Global 8000. Gre za najhitrejše poslovno letalo na svetu, ki doseže najvišjo hitrost Mach 0.95, kar je približno 1173 kilometrov na uro. Velja za najhitrejše civilno letalo v uporabi od upokojitve Concorda. Predvidoma ob 11.40 bo letalo pristalo na Brniku. A kljub temu, da bodo na poti približno 11 ur, bodo NBA zvezdniki zagotovo prišli spočiti. Zasebno poslovno letalo namreč ponuja popolno udobje.

Leteči luksuz

Srebrno letalo z rdečo črto na trupu, ki ga upravlja VistaJet in leti pod zastavo Malte, predstavlja pravi leteči luksuz. Namenjeno je milijarderjem, članom kraljevih družin, vodilnim menedžerjem in drugi svetovni smetani. Največja posebnost letal Bombardier Global je notranjost. Kabina je razdeljena na več ločenih prostorov, ki bolj spominjajo na luksuzni apartma kot na letalo. Potnikom so na voljo salonski del za druženje, prostor za sestanke ali večerjo, zasebni kotički za počitek in celo spalnica.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Notranjost letala Bombardier Global 8000, VistaJet VistaJet

Notranjost letala Bombardier Global 8000, VistaJet VistaJet

Notranjost letala Bombardier Global 8000, VistaJet VistaJet

Notranjost letala Bombardier Global 8000, VistaJet VistaJet







Potniška kabina je dolga približno 16 metrov, široka 2,4 metra in visoka skoraj 1,9 metra. To je za visokorasle košarkarje še posebej pomembno, saj se lahko med letom dokaj normalno gibajo. V njem lahko udobno leti od 14 do 19 potnikov, v spalnem načinu pa je primerno za osem ljudi. Letalo ima popolnoma opremljeno kuhinjo, hitro satelitsko internetno povezavo in eno najtišjih kabin v razredu poslovnih letal.

Brez postanka z zahodne obale ZDA