V ljubljanske vrtce in šole letos vpisanih več otrok

Zaradi investicij v osnovnih šolah Riharda Jakopiča, Vrhovci, Nove Fužine in Martina Krpana se bodo po besedah vodje oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Marije Fabčič otroci začasno izobraževali na nadomestnih lokacijah. Vstopno in izstopno točko za otroke in starše bo predstavljala njihova matična osnovna šola, od tam pa se bodo otroci skupaj s spremljevalci odpeljali na nadomestno lokacijo, po končanem pouku pa nazaj do matične šole.

Na občini poudarjajo, da so na novo šolsko leto dobro pripravljeni, pozdravljajo pa tudi investicije, namenjene za izboljšanje pogojev v izobraževalnih ustanovah. Pet investicij je tako predvidenih na področju vrtcev, sedem pa na področju osnovnih šol. Mestni proračun za vzgojo in izobraževanje sicer letos znaša nekaj manj kot 90 milijonov, od česar je bilo za investicije namenjenih slabih 23 milijonov evrov.

Tudi predsednik ljubljanskega aktiva osnovnošolskih ravnateljev in ravnatelj Osnovne šole Prežihovega Voranca Marjan Gorup je na konferenci ocenil, da so ljubljanske šole glede na trenutno stanje dobro pripravljene. Po njegovi oceni so navodila ministrstva in zavoda za šolstvo ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje usklajena po najboljši možni meri in prilagojena tako, da jih bodo šole lahko izvajale.

Pouk v ljubljanskih osnovnih šolah bo po njegovih besedah namreč potekal tako, da bodo učenci ostajali v matični učilnici, kjer bodo gostovali učitelji. Ti bodo nosili maske, razen, kadar bo pri izvajanju pouka možna zagotovitev zadostne varnostne razdalje. Še naprej se bodo lahko izvajale tudi ekskurzije in druge oblike pouka izven učilnic.

Gorjup je pri tem še poudaril, da ima sicer vsaka šola svoje pogoje in strategijo, ki jo prilagodijo prostorskim možnostim. Na osnovni šoli Prežihovega Voranca bo lahko tako otroka ob prvem šolskem dnevu spremljal samo eden od staršev. Osebni kontakt med učitelji in starši se bo sicer izvajal ob večjih težavah, sicer pa bo komunikacija potekala prek interaktivnih možnosti, na daljavo.

Občina je poleg podatkov o vpisu in aktivnostih v šolah predstavila tudi preventivne ukrepe za varnost v prometu pred začetkom novega šolskega leta. Mestno redarstvo je tako s pripravami začelo že poleti. Ob začetku šole napovedujejo izvajanje meritev hitrosti na različnih lokacijah, še posebej v okolici vrtcev in šol. Izvajali bodo tudi mešane patrulje s policisti, ki bodo poseben poudarek namenjali zagotavljanju varnosti otrok, nadzirali pa bodo tudi nepravilno parkiranje vozil in odnos voznikov do peščev.