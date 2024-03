V ljubljanske vrtce vpisanih več kot 12.900 otrok

Vodja mestnega oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Marija Fabčič je na novinarski konferenci starše opozorila, naj se držijo roka za vpis v vrtce, to je 15. marec. "Vlogo lahko oddajo osebno, skenirano po elektronski pošti ali pošljejo priporočeno po redni pošti," je dejal in za naslednje leto napovedala e-vlogo.

Če bo v vrtec prve izbire vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, bodo o sprejemu od 3. do 5. aprila odločale komisije. Starši bodo obveščeni o sprejemu otroka v vrtec oziroma o uvrstitvi na čakalni seznam 9. aprila. Poudarila je, da so že lani v prvem roku sprejeli vse otroke, ki so imeli pogoje. "Enake trende pričakujemo tudi v tem letu, starši so lahko mirni, ker imamo za njihove otroke v izjemno kakovostnih javnih vrtcih dovolj prostora," je izpostavila. Kot je dodala, je na čakalnem seznamu 46 otrok za vrtec Pedjenped in Galjevica.

Vpis v ljubljanske osnovne šole je potekal do 15. februarja. V tem hipu sta v javne osnovne šole vpisana 2402 prvošolčka, kar pomeni 195 učencev manj kot v tekočem šolskem letu. Glede na padajoči trend demografskega gibanja v vrtcu so pričakovali, da bo manj prvošolcev. Kljub temu pričakujejo nekaj več oddelkov, ker potekajo še prepisi in naknadni vpisi zaradi preselitev družin, tako da se bodo podatki do konca avgusta oz. 1. septembra po navedbah vodje oddelka zagotovo spremenili.

Ob tem je Fabčičeva spomnila, da se je v zadnjih desetih letih oziroma od leta 2013 do 2022 zmanjšalo število otrok s stalnim prebivališčem v Ljubljani za 595 ali 20 odstotkov.