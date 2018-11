V ljubljanskem Maximarketu moški z nožem napadel varnostnika

V uredništvu portala 24ur.com smo prejeli informacijo, da se je danes okoli 14. ure popoldne v ljubljanski trgovini Maximarket zgodil pretresljiv incident. Tamkajšnjega varnostnika naj bi z nožem napadel moški. Do incidenta naj bi prišlo, potem ko je varnostnik od napadalca zahteval, naj pokaže račun. Slednji je nato izvlekel nož in varnostnika porezal po obrazu, nato pa zbežal s kraja dogodka. Za njim je stekel tudi drugi varnostnik, a je bil storilec zanj prehiter.

Za podrobnejše informacije o dogodku smo se obrnili tudi na Policijsko upravo (PU) Ljubljana, kjer so nam potrdili, da so bili obveščeni o dogodku okoli pol druge ure popoldan. "Po do sedaj zbranih obvestilih je znano, da sta varnostnika neznanega moškega zalotila pri tatvini in ga pri izhodu pozvala, da vrne odtujene predmete, kar je tudi storil. Nato je storilec enega od njiju udaril ter zbežal s kraja. Kmalu zatem se je vrnil in drugega varnostnika lažje poškodoval z nožem ter ponovno zbežal,"so pojasnili podrobnosti današnjega dogajanja v Maximarketu.

V zvezi z dogodkom nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanjem identitete storilca, ki ga do sedaj še niso izsledili. Ta je visok 180 centimetrov, suhe postave in kratkih črnih las. Oblečen je v sive jeans hlače in temno modro bundo ter obut v črne športne čevlje. V času dogodka je nosil tudi nahrbtnik (sive ali temno zelene barve).