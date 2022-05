Najhuje poškodovane zdravijo v ljubljanskem UKC

Nekaj po 11. uri so nato sporočili, da so v UKC Ljubljana smo znižali stopnjo pripravljenosti zaradi nesreče v Kočevju: "Podatki se spreminjajo, zdaj kaže, da bo v UKCL pomoč potrebovalo manj oseb, kot smo poročali, saj so jih oskrbeli v Kočevju."

Na delu so bile okrepljene ekipe, ki so bile tudi pripravljene na morebiten prihod dodatnih pacientov.

Iz ljubljanskega UKC so po nesreči sporočili, da so k njim do zdaj dve osebi pripeljali s helikopterjem, ostale pa z rešilnim vozilom: " Delo smo prilagodili v skladu z navodili za delo v množičnih nesrečah. Za zdaj je znano, da naj bi pomoč potrebovalo 20 ljudi, med njimi so tudi huje poškodovani."

Ob nesreči je bilo aktiviranih več ekip zdravstvene pomoči. V kočevskem zdravstvenem domu so nam povedali, da so na delu vse njihove ekipe. Sodelujeta tudi helikopterja, ki naj bi opravila že več kot pet poletov.

Načrti za množične nesreče sicer predvidevajo organizacijske prijeme in metode, s katerimi se poskuša zagotoviti, da služba ali službe (nujne) medicinske pomoči in zavod ali zavodi nesrečo obvladajo v čim krajšem času in oskrbijo čim več pacientov.

V praksi lahko to pomeni prilagojeno organizacijo dela ter prerazporeditev osebja, prostorov in opreme, saj vse to postanejo enako pomembni elementi kot samo strokovno ukrepanje, so pred leti opozorili pripravljavci smernic za delovanje NMP ob množičnih nesrečah. Prave odločitve vseh sodelujočih od mesta množične nesreče do končne oskrbe v bolnišnicah namreč določajo število preživelih in zmanjšujejo hude posledice nesreče.

V splošnem je sicer obravnava pacienta v množični nesreči enaka kot ob običajni nesreči. Če je pacientov več in jih ni mogoče sočasno oskrbeti, se upoštevajo triažni postopki. Triaža je proces, v katerem večje število žrtev razvrstijo tako, da določijo prioriteto oskrbe ter poškodovane razporedijo skladno z njihovimi potrebami po nujni medicinski pomoči in oskrbi za vzdrževanje življenjskih funkcij, nujnem prevozu in končni zdravstveni oskrbi. Cilj začetne zdravstvene oskrbe je sicer pacienta s čim manjšimi sredstvi čim hitreje stabilizirati za prevoz.

Načrt Občine Kočevje za zaščito in reševanje ob nesreči z nevarno snovjo

Občina Kočevje ima sicer izdelan Načrt zaščite in reševanja ob nesreči z nevarno snovjo. Načrt je bil sprejet januarja 2009, izdelala ga je strokovna služba, obravnaval in potrdil ga je poveljnik Civilne zaščite Občine Kočevje, sprejel pa župan Občine Kočevje.