V ljubljanskem zdravstvenem domu uspešno iščejo družinske zdravnike v tujini

Kot je pojasnil direktor zdravstvenega doma, bodo v Ljubljani v naslednjih letih potrebovali kar 50 novih družinskih zdravnikov. Nekaj mest bodo zapolnili s specializanti slovenskih medicinskih fakultet, vendar to ne bo dovolj, ker se je področje zanemarjalo desetletja.

Zato so se povezali z zdravniškimi zbornicami in fakultetami v Srbiji, Makedoniji in Črni Gori, objavili so oglase v dnevnih časopisih in na spletnih portalih. Odziv je bil dober, so navedli. Prvi krog pogovorov s kandidati so že opravili, drugi krog pa sledi septembra. Na ta način bodo pridobili okoli 40 družinskih zdravnikov, ki bi lahko pričeli pridobivati dovoljenja za delo v Sloveniji.

Minister je pozdravil pobudo direktorja in upa, da bodo ta model aktivnega iskanja družinskih zdravnikov povzeli tudi ostali zdravstveni domovi, kjer jih primanjkuje, so še navedli na ministrstvu.