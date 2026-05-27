V ljubljanskem živalskem vrtu nova žirafa Pietruška

V petek je iz varšavskega živalskega vrta v ZOO Ljubljana pripotovala mlada samica nubijske žirafe. Ime ji je Pietruška, po poljsko peteršilj, a ga mlada samička ne mara, so zapisali v ZOO Ljubljana. Sicer pa imajo žirafe rade izrazite okuse, smukajo tudi koprive.
"Skoraj 1.000 km dolga pot je trajala 17 ur. Mlada žirafa je potovala na varnem v posebni prikolici, prilagojeni na velikost in značilnosti žiraf. Njeni oskrbniki so ji pomagali, da se je s prikolico seznanila in se nanjo tudi navadila. Večino časa je potovala stoje, večkrat se je za krajši čas ulegla," so sporočili iz živalskega vrta.
Sama pot pa je že vnaprej skrbno načrtovana. Potekala je v hladnejšem delu dneva in ponoči, da so se izognili morebitnim zastojem. Vmes so pogosti postanki, na katerih preverjajo počutje žirafe. Pri natovarjanju so bili prisotni tudi njeni oskrbniki, so sporočili iz ZOO-ja. Eden izmed njih, ki ga pozna in mu zaupa, se je pripeljal tudi v Ljubljano in jo spremljal v novem domovanju. S strokovnim osebjem ljubljanskega ZOO-ja je delil vse informacije, da bi Pietruško oskrbniki čim bolje spoznali. "Tudi zato je bila zanjo selitev manj stresna," so prepričani v živalskem vrtu.
Novo okolje je dobro sprejela
Pietruška je pot in novo okolje dobro sprejela, so sporočili iz ZOO-ja. Ob prisotnosti svojega oskrbnika in novih oskrbnikov je raziskovala notranje prostore in spoznavala novega soseda Rastka. Tudi ta se je je razveselil. "Trenutno sta še ločena, vendar se vidita, ovohavata in seveda tudi slišita," so dodali v živalskem vrtu.
Pietruška bo 7. julija dopolnila dve leti. V višino meri 3,5 metra in tehta 330 kilogramov. Je mirna in sproščena pa tudi radovedna, so jo opisali novi oskrbniki. "Poje ogromne količine listja, saj še vedno pospešeno raste. Varšavski živalski vrt je z njo dostavil mesečno zalogo briketov za žirafe ter mineralno-vitaminske dodatke. Zato smo ji lahko ponudili enako hrano, kot jo je dobivala v prejšnjem domovanju, saj je pomembno, da je prehod na novi jedilnik čim bolj postopen, še posebej pri rastlinojedih živalih, ki imajo bolj občutljivo prebavo," so še dodali.
V ljubljanskem ZOO-ju lepo vabijo na obisk k žirafam – te si lahko ogledate s poti za obiskovalce in z razgledišča s pogledom v notranji prostor. "Pri tem pa vas prosimo, da ne trkate na steklo ali je drugače vznemirjate ter ji dovolite, da se v miru navadi na novo okolje," pa opozarjajo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.