V ljubljanskem živalskem vrtu nova žirafa Pietruška

V petek je iz varšavskega živalskega vrta v ZOO Ljubljana pripotovala mlada samica nubijske žirafe. Ime ji je Pietruška, po poljsko peteršilj, a ga mlada samička ne mara, so zapisali v ZOO Ljubljana. Sicer pa imajo žirafe rade izrazite okuse, smukajo tudi koprive. "Skoraj 1.000 km dolga pot je trajala 17 ur. Mlada žirafa je potovala na varnem v posebni prikolici, prilagojeni na velikost in značilnosti žiraf. Njeni oskrbniki so ji pomagali, da se je s prikolico seznanila in se nanjo tudi navadila. Večino časa je potovala stoje, večkrat se je za krajši čas ulegla," so sporočili iz živalskega vrta.

Nubijska žirafa Pietruška ZOO Ljubljana

Sama pot pa je že vnaprej skrbno načrtovana. Potekala je v hladnejšem delu dneva in ponoči, da so se izognili morebitnim zastojem. Vmes so pogosti postanki, na katerih preverjajo počutje žirafe. Pri natovarjanju so bili prisotni tudi njeni oskrbniki, so sporočili iz ZOO-ja. Eden izmed njih, ki ga pozna in mu zaupa, se je pripeljal tudi v Ljubljano in jo spremljal v novem domovanju. S strokovnim osebjem ljubljanskega ZOO-ja je delil vse informacije, da bi Pietruško oskrbniki čim bolje spoznali. "Tudi zato je bila zanjo selitev manj stresna," so prepričani v živalskem vrtu.

Novo okolje je dobro sprejela