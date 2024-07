V ljubljanski Mestni hiši so se na žalni seji poklonili Aniti Ogulin

Z minuto molka se je v Mestni hiši danes začela žalna seja za veliko žensko, humanitarko in mati tisočerih otrok Anito Ogulin."Naša mama ni bila samo prečudovita, duhovita, neskončno elegantna v svoji preprosti skromnosti, izjemno inteligentna, hudo delavna, skrbna, plemenita, neutrudna, pravična, radodarna, čutna, nežna, topla, izjemna, velikanska ženska," tako je svojo mamo na žalni seji v ljubljanski mestni hiši opisala hčerka Karmen Ogulin. "Naša mama so bila njena dejanja, njene vrednote, njena brezpogojna predanost in njena neskončna ljubezen. In to v nas ostaja," je nadaljevala.

Bila je človek z veliko začetnico. Ženska, ki ni nikoli obupala, tudi ko je bilo najtežje."Njena energija je bila neustavljiva, njen duh neuničljiv. Vse do zadnjega je delovala močna, odločna in pozitivna kot vedno," je povedal župan Zoran Janković in dodal, da smo si želeli verjeti, da je Anita večna.

Po zvokih violine je bil čas za žalno knjigo in zadnje besede, namenjene spoštovani in nikoli pozabljeni Aniti Ogulin. Žalna knjiga pa ni bila odprta le v Mestni hiši, ampak tudi na sedežu zveze Anita Ogulin in ZPM.