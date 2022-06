V ljubljanski porodnišnici odprli štiri nadstandardne sobe

Predstojnik kliničnega oddelka za perinatologijo Gorazd Kavšek je ob odprtju dejal, da je prednost sob, da je porodnica sama, ima svojo zasebnost, svojo kopalnico, partner pa jo lahko ves čas tudi spremlja.

Ideja o sobah za eno porodnico je sicer živela že okoli dvajset let, omogočila pa jo je donacija družbe MK Group v višini 120.000 evrov. Kavšek upa, da bodo v tem tempu nadaljevali in z denarjem, ki ga bodo dobili za nadstandardno sobo, omogočili še več takih sob. "To so naše testne sobe, s katerimi bomo ugotovili, kaj je mogoče izboljšati, in tudi da pridobimo sredstva, ki jih lahko vlagamo. Tudi vsi naši direktorji so obljubili, da se bodo ta sredstva prelila v naslednje sobe," je povedal.