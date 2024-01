V ljubljanski porodnišnici so se rodili četverčki

V UKC Ljubljana so se prejšnji konec tedna razveselili četverčkov. Dečki Matej (1450 g), Luka (1030 g), Marko (1420 g) in Jovan (1280 g) so na svet prišli s carskim rezom v 31. tednu nosečnosti.

Nazadnje so se četverčki v Ljubljani rodili leta 2015, je povedal predstojnik porodnišnice Gorazd Kavšek. "Možnost za rojstvo četverčkov je zelo majhna: približno en na 500.000 porodov ali manj. To bi za Slovenijo pomenilo približno enkrat na 15 do 20 let," je še dodal predstojnik.

V tem primeru je šlo za spontano zanositev, kar je še toliko bolj redko, so dodali.

Poleg spočetja četverčkov, ki je izjemno redko, še redkeje pride do uspešne donositve in poroda, zato ne preseneča, da so v Banjaluki, od koder prihaja porodnica, dogodek označili za pravi čudež. Župan Banjaluke Draško Stanivuković je ob tej priložnosti sporočil, da bodo fantje od mesta Banjaluka prejeli po 1000 KM (okoli 510 evrov).