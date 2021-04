V ljubljanski Šiški kmalu začetek gradnje najvišjih stanovanjskih stavb v Sloveniji

Izvajalec gradbenih del še ni izbran, po navedbah iz družbe Rastoder pa so v fazi pogajanj. Za Delo so medtem podrobneje pojasnili, da je kljub precejšnjemu številu odprtih gradbenih projektov v Sloveniji med gradbinci za izvedbo projekta velik interes.

Kot je pred dnevi poročal časnik Delo , so stanovalci tožbo nedavno umaknili, tako da bo lahko gradbeno dovoljenje postalo pravnomočno. "Potrjujemo, naš načrt je začeti gradbena dela do konca maja," so pojasnili v družbi Rastode.

Spektra Invest je gradbeno dovoljenje za stolpnici pridobila septembra 2019, a je morala projekt za nekaj več kot leto in pol ustaviti. Skupina stanovalcev iz Celovških dvorov je namreč novembra 2019 na upravno sodišče vložila tožbo, tako da gradbeno dovoljenje ni moglo postati pravnomočno. Med razlogi za tak korak naj bi bilo predvsem to, da bosta velikanki zmanjšali osončenost stanovanj v omenjeni soseski, ki gledajo proti Celovški cesti.

Kljub omenjenim zapletom in zamudi se prvotni načrti po pojasnilih iz družbe Rastoder niso spreminjali. V kompleksu je tako načrtovanih 208 stanovanj različnih velikosti, med katerimi pa tudi največje po načrtih ne bo večje od 120 kvadratnih metrov. Kot razlog v družbi navajajo, da kupcem tako ne bo treba plačevati višjih davkov ob nakupu.

V pritličju bodo imeli stanovalci in obiskovalci na voljo različne storitve, to je banko, restavracijo in trgovino z živili. Na strehi pritličnega objekta bo urejen park, kolesa bodo lahko stanovalci hranili v kolesarnicah, do katerih bodo dostopali s posebnim dvigalom za kolesa. Za lepše razglede pa bodo vse fasadne stene v steklu.

Objekta bosta predvidoma dokončana do poletja 2023

Kot so spomnili v časniku Finance, so v investitorju v začetku 2020 napovedovali, da naj bi kvadratni meter v povprečju stal približno 3000 evrov. Vendar pa je v zadnjih mesecih prišlo do precejšnje rasti cen surovin in gradbenega materiala. Bo to torej vplivalo na cene?"Seveda, da bo. To vidimo pri vseh projektih," so odgovorili v družbi Rastoder. V tem trenutku tako po opozorilih Financ tudi ni še znana najnovejša investicijska vrednost projekta, ki so jo doslej ocenjevali na okoli 45 milijonov evrov.

Vseeno pa za zdaj po navedbah investitorja vlada ogromen interes za stanovanja. Trenutno je prostih le še 25 odstotkov večjih stanovanj, pri manjših enotah pa je že veliko število ljudi v čakalni vrsti.

V delu zgornje Šiške, kjer bosta v prihodnjih mesecih začela rasti dvojčka, sicer poleg velike soseske Celovški dvori in trgovskega središča Aleja v neposredni bližini slovaški investitor Corwin gradi 221 stanovanj v soseski Kvartet. Dodatni poslovni in stanovanjski objekti so načrtovani ali že nastajajo tudi drugod po Šiški.

V družbi Rastoder sicer načrtujejo tudi rušitev in rekonstrukcijo dotrajanega glavnega objekta nekdanjega hotela Bellevue na pobočju Šišenskega hriba na robu ljubljanskega parka Tivoli ter gradnjo novega dela. Po tistem, ko so lani pridobili gradbeno dovoljenje za naložbo in se začeli pripravljati na začetek rušilnih del, je očitno epidemija covida-19, ki je močno prizadela turizem, pustila posledice tudi na tem projektu. Na vprašanja o njem tako v družbi Rastoder ne želijo odgovarjati.